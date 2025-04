Braithwaite valoriza empate, mas alerta o Grêmio: ???Defender um pouco melhor’

Os jogadores do Grêmio não consideraram o empate em 2 a 2 com o Godoy Cruz, na quinta-feira (24), como algo negativo. O time até construiu uma vantagem de dois gols, mas deixou o adversário reagir. Assim, o time gaúcho deixou escapar a possibilidade de assumir a liderança do Grupo D da Sul-Americana.

Apesar disso, o atacante Braithwaite, um dos líderes do elenco, compreende que o resultado pode ser encarado como positivo. Especialmente por representar um embate fora de casa e pela dificuldade que o adversário impôs. Inclusive, o camisa 22 ressaltou que a equipe necessita aprimorar alguns aspectos como o defensivo.

“Queremos ganhar sempre e tentamos vencer hoje (contra o Godoy Cruz), mas temos que seguir. Até agora foi o jogo mais complicado da competição para a gente. Trocamos o técnico e temos que melhorar algumas coisas, defender um pouco melhor. Não era uma partida fácil”, alegou o atacante dinamarquês.

Kannemann retorna ao time titular do Grêmio

A partida marcou a estreia de Mano Menezes no comando. Em sua apresentação, o novo técnico frisou que a performance no Gre-Nal seria o ponto de partida para o seu trabalho. Com isso, ele fez somente duas mudanças no time que iniciou o clássico, por motivos que exigiam trocas. Uma delas foi a primeira chance de Kannemann como titular na zaga, depois de seis meses sem entrar em campo. O argentino teve um discurso semelhante sobre a importância do empate por se tratar de um torneio continental. Além disso, indicou a necessidade de implementar um rodízio no grupo pela exaustiva maratona de jogos.

“Já tinha jogado aqui (em 2017), um campo difícil, jogos de copa são sempre assim. Jogamos para valer e conseguimos um empate. Esperamos no Brasil conseguir a vitória. Estive seis meses fora, mas joguei quase todos os minutos dos dois últimos”, apontou Kannemann.

O Grêmio segue em seu período itinerante, longe de Porto Alegre. Em seu compromisso seguinte, o Imortal enfrentará o Vitória, às 18h30, no Barradão, no domingo (27). O duelo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro pode significar um divisor de águas. Afinal, o time precisa ter uma reação, já que se encontra em 19ª lugar na competição, com quatro pontos.

