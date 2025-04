São Paulo vai ao mercado atrás de novo patrocinador

O São Paulo está no mercado, mas não é atrás de um novo jogador. O departamento de marketing está atrás de um novo patrocinador que ocupe os ombros da camisa de treino e de jogo da equipe profissional. O espaço está vago desde que a Viva Sorte deixou o clube, no dia 17 de abril.

Com um projeto de fechar contratos até 2030, data do centenário do clube, o departamento já abriu conversas com empresas interessadas na propriedade. Por enquanto, as tratativas estão em estágio inicial.

A Viva Sorte, que ocupava os ombros das camisas de treino e jogo, deu lugar ao logo do “Consórcio do São Paulo FC”. Em nota divulgada, a diretoria tricolor confirmou o encerramento da parceria com a casa de apostas. Com isso, o clube também encerrou projetos conjuntos, como um produto voltado à torcida que dividia as receitas com o São Paulo.

O rompimento do São Paulo com a Viva Sorte

Um dos motivos para o rompimento foi um possível conflito de interesses entre a Viva Sorte e a Superbet, atual patrocinadora principal do São Paulo. Em janeiro deste ano, a ex-parceira lançou sua própria plataforma de apostas, o que vinha gerando problemas internos. A diretoria pretende cobrar a multa prevista em contrato e, caso não consiga um acordo, deverá levar o caso à Justiça.

No entanto, o contrato com a Viva Sorte tinha valor estimado em R$ 45 milhões, segundo o portal ‘Poder360’. Até o fim de 2024, o clube havia recebido R$ 7,8 milhões da empresa. Nos dois anos seguintes, o São Paulo receberia R$ 18,6 milhões por temporada, pagos em parcelas mensais de R$ 1,6 milhão. Com o rompimento, o Tricolor deixará de receber cerca de R$ 30,8 milhões.

Neste momento, o clube conta com cinco patrocinadores: Superbet (máster), Elgin (peito, o centro), Ademicon (peito), Blue Saúde (barra das costas) e ABC da Construção (parte traseira do calção).

