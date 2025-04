Dorival se acerta com o Corinthians, que prepara anúncio

O Corinthians está por detalhes de anunciar Dorival Júnior como o seu novo treinador. Após alguns dias de negociação, as duas partes chegaram, enfim, a um consenso financeiro e devem assinar um contrato válido até o final de 2026.

Dorival, que nesta sexta-feira (25/4) completa 63 anos, está em Florianópolis e embarca para São Paulo nas próximas horas. Ele chegará ao Corinthians junto dos auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, além do preparador físico Celso de Rezende.

Dorival Júnior, que inicialmente foi tratado como plano A, voltou a ter força no Corinthians com a desistência de Tite em cima da hora. O Corinthians buscava uma opção confiável, experiente e, de preferência, que estava disponível no mercado.

Fabinho Soldado negocia com Dorival Júnior desde terça-feira (22), quando foi até Florianópolis (SC), onde reside o treinador, para abrir negociações. Contudo, as conversas foram interrompidas na quinta por causa do jogo do Corinthians. Tanto que o diretor voltou para São Paulo para acompanhar o embate.

Contudo, com o acordo alinhado, fica a expectativa de quando Dorival vai estrear pelo Corinthians. O Timão entra em campo no próximo domingo (27/4), contra o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão. Contudo, a tendência é que ele comece seus trabalhos na semana que vem, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Novorizontino.

Nesta temporada, o Timão tem pela frente a disputa do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Internamente, o clube acredita ser possível conquistar um dos títulos e, por isso, foi ao mercado em busca de um nome que considerasse de grande impacto.

Dorival antes de negociar com o Corinthians

Dorival está desempregado desde março, quando acabou sendo demitido do comando da Seleção Brasileira. Aliás, seus últimos trabalhos no Brasil foram no São Paulo em 2023, quando ganhou a Copa do Brasil e no Flamengo em 2022, onde também ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.