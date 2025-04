Botafogo oficializa patrocínio com empresa de oxigenoterapia hiperbárica

O Botafogo oficializou, nesta sexta-feira (25), o acordo de patrocínio com a Oxy Câmaras Hiperbáricas, que é focada em desenvolvimento, fabricação e fornecimento de soluções em oxigenoterapia. Assim, a empresa fornecerá a tecnologia até o fim de 2025, tanto para o CT Lonier quanto para o Estádio Nilton Santos. Ela terá sua marca estampada no número da camisa dos jogadores do time profissional.

A oxigenoterapia hiperbárica é uma aliada no esporte, conciliando recuperação e alto rendimento. Com a parceria, o Alvinegro passa a contar com mais uma tecnologia para manter seus atletas em alto nível físico e prontos para os desafios.

“A oxigenoterapia hiperbárica vem sendo cada vez mais reconhecida como uma aliada estratégica no esporte de alto rendimento. Com a chegada da tecnologia da Oxy, ganhamos mais uma ferramenta de ponta para potencializar a recuperação dos nossos atletas. Além de reduzir o tempo de retorno às atividades. Essa parceria reforça o nosso compromisso com a saúde, prevenção e performance dos jogadores. Pilares fundamentais para sustentar o alto nível competitivo que buscamos diariamente”, destacou Marcos Cezar, Gerente do Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo.

“Buscamos parceiros que compartilhem da nossa visão de excelência, inovação e cuidado com os detalhes. A Oxy chega ao Botafogo não apenas como fornecedora de tecnologia. Afinal chega como parte de um ecossistema que valoriza o desempenho sustentável e o investimento inteligente em saúde. Essa parceria é um passo importante na construção de um clube cada vez mais moderno e preparado para os grandes desafios da temporada”, citou Marcelo Furtado, Diretor Comercial do Botafogo.

