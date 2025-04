Cruzeiro x Vasco volta a ocorrer longe de BH após 13 anos

Cruzeiro e Vasco ficaram no 1 a 1 em 2012, no Estádio do Melão, em varginha - (crédito: Foto: Marcelo Sadio/vasco.com.br)

Cruzeiro x Vasco, clássico regional que já decidiu Campeonato Brasileiro, voltará a ocorrer fora do Mineirão. Será a primeira vez desde 2012 que os rivais se enfrentarão longe de Belo Horizonte em jogos com mando da Raposa. Será no domingo (27), no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), pela sexta rodada do Brasileirão.

Assim, este é o quarto encontro entre as equipes em estádios fora de BH desde 2003, quando a liga nacional passou a ter os pontos corridos como fórmula de disputa. Relembre com o Jogada10 como é o (equilibrado) retrospecto em tais disputas.

Relembre

De 2003 até 2008, foram sete jogos seguidos no Mineirão, com amplo domínio cruzeirense. Afinal, foram seis vitórias e um empate nas partidas em questão, sendo seis pelo Brasileirão. Uma delas – a primeira, aliás -, foi pela Copa do Brasil de 2003. Na ocasião, o Cruzeiro venceu o Vasco por 2 a 1 e pavimentou o caminho para a semifinal. O time, à época comandado por Vanderlei Luxemburgo, viria a conquistar a tríplice coroa naquele ano: Mineiro, Copa do Brasil e Brasileirão, tornando-se o primeiro vencedor dos pontos corridos.

Em 2009, porém, o Cruz-Maltino estava na Série B, o que impossibilitou que os times cruzassem caminhos. Já em 2010, se enfrentaram pela primeira vez longe de BH com mando do Cruzeiro. À época, o Mineirão passava por obras para receber a Copa das Confederações (2013) e a Copa do Mundo (2014).

Dessa forma, os times se enfrentaram três anos seguidos em estádios “alternativos”. Em 2010 e em 2011, duelaram na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. O primeiro jogo terminou com vitória cruzeirense por 3 a 1. No ano seguinte, no entanto, o Cruz-Maltino goleou por 3 a 0 com show de Diego Souza – marcou os três gols.

Já em 2012, o compromisso – também pelo Brasileirão – terminou empatado em 1 a 1. O duelo foi em Varginha, no estádio do Melão. 13 anos depois, é a vez do jogo ocorrer no Parque do Sabiá. A bola rola às 18h30 (de Brasília) em Uberlândia.

Relembre os Cruzeiro x Vasco longe de BH*

Cruzeiro 3 x 1 Vasco – Brasileirão 2010 (36ª rodada) – Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG)

Cruzeiro 0 x 3 Vasco – Brasileirão 2011 (26ª rodada) – Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG)

Cruzeiro 1 x 1 Vasco – Brasileirão 2012 (25ª rodada) – Estádio do Melão, em Varginha (MG)

*2003 em diante

