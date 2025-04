Danilo, do Flamengo, se solidariza com Tite: ‘Também sofri com ansiedade’

O zagueiro Danilo, do Flamengo, se solidarizou com o técnico Tite, que decidiu não aceitar a proposta do Corinthians para tratar de sua saúde mental após ter uma crise de ansiedade. Em seu depoimento, o defensor relembrou que já vivenciou momentos de “dificuldades psicológicas”. O jogador comentou sobre o tema em coletiva, nesta sexta-feira (25), no Ninho do Urubu.

“Eu não falei com o Tite, mas queria mandar meu abraço para ele, meu carinho. Sempre foi um cara incrível para nós na seleção brasileira, comigo especificamente. Sempre teve uma relação muito carinhosa, de muito respeito, de muito aprendizado da minha parte. Ao mesmo tempo também sempre me escutou, sempre deu muita abertura para minhas opiniões e para aquilo que eu enxergava como futebol. Que ele possa estar se sentindo melhor o quanto antes, porque é um tema muito sensível. Há três ou quatro anos passei por um episódio também dessa maneira, onde eu também sofri com uma crise de ansiedade. Não é nada agradável de se sentir e ainda”, disse o zagueiro.

Reflexão sobre o tema

Danilo espera que o episódio traga reflexões e que a saúde mental dos atletas de alto rendimento seja tratada de uma forma mais séria.

“Penso que isso pode ser uma oportunidade para que a gente olhe o esporte de alto rendimento de uma maneira diferente. Acredito que nós atletas, principalmente atletas com maior poder financeiro e de uma voz de alcance maior, temos condições de buscar ajuda por nós mesmos ou uma consciência de entender que a gente precisa de ajuda na maioria das vezes. Podemos buscar profissionais, estruturas, pessoas que podem nos ajudar, mas que a gente possa ter uma consciência na raiz, nas categorias de base, nos clubes que têm menos condições financeiras, de tentar desenvolver um trabalho onde a gente valorize o ser humano primeiramente antes do atleta de futebol. Até porque o atleta de futebol”, destacou.

Reforço do Flamengo em 2025, Danilo fez carreira na Europa, atuando por Real Madrid, Manchester City e Juventus. Ele retornou ao futebol brasileiro após 12 anos.

