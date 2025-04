Rio de Janeiro e Niterói lançam logomarca dos Jogos Pan-Americanos de 2031

Os prefeitos do Rio de Janeiro e Niterói, Eduardo Paes e Rodrigo Neves, respectivamente, apresentaram nesta sexta-feira (25) a logomarca da candidatura das cidades, que concorrem à sede dos Jogos Pan-americanos e Parapan-americanos de 2031. A cerimônia foi realizada no GEO Isabel Salgado, escola municipal localizada dentro do Parque Olímpico.

Em formato de um sol, a logo representa a união das duas cidades em favor do esporte. As cores também simbolizam os dois municípios, sendo o azul o Rio de Janeiro e as cores quentes, Niterói. Além disso, o símbolo traz também os nomes das sedes ligados por uma ponte, remetendo à Ponte Rio-Niterói, que une as duas cidades.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, mostrou confiança na vitória para sediar as competições.

“A gente está muito confiante porque, na semana que vem, as prefeituras junto com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) entregam esse dossiê, que está muito bem-feito. Eu tenho certeza de que a gente vai vencer. Isso vai criar uma outra dinâmica na região metropolitana do Rio. Um legado não só para Niterói e Rio, mas um legado de infraestrutura urbana e esporte, mobilidade para toda a região metropolitana”, destacou.

Dessa maneira, no próximo dia 30 de abril, as duas cidades entregarão à Panam Sports, organizadora dos Jogos, um dossiê completo com todas as informações sobre a candidatura. No dia seguinte, a organização deve oficializar a candidatura brasileira, que disputa com Assunção, capital do Paraguai. Contudo, a escolha da cidade-sede será conhecida somente em agosto.

“Essa candidatura vai cada vez mais alavancar o fomento à prática esportiva e tenho a certeza de que tanto Rio quanto Niterói vão ganhar muito”, afirmou o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco La Porta.

Rio e Niterói como sede

A Assembleia Geral do Comitê Olímpico do Brasil (COB) aprovou em janeiro a candidatura conjunta de Rio de Janeiro e Niterói para sediar os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031.

Vale ressaltar, portanto, que as cidades possuem estruturas prontas para receber Pan e Parapan em 2031, por conta de outros eventos que já aconteceram como Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2007, as Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016 e a Copa do Mundo de 2014. No entanto, terá pelo menos uma grande construção: a Vila Pan-Americana na Zona Portuária do Rio de Janeiro.

Além disso, outras mudanças podem acontecer nos próximos anos para a realização do evento, como a construção de uma linha de metrô que ligaria o Rio de Janeiro a Niterói por baixo da Baía de Guanabara. Também está prevista a reforma do estádio Caio Martins, em Niterói.