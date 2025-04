Alex Sandro e Plata treinam em campo, mas são dúvidas para Flamengo x Corinthians

Alex Sandro em treino nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu - (crédito: Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O técnico Filipe Luís pode ter retornos importantes para a partida do próximo domingo (27), contra o Corinthians, às 16h, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. No treino desta sexta-feira (25), no Ninho do Urubu, Alex Sandro e Plata foram a campo e se aproximaram de um retorno ao Flamengo.

A dupla iniciou a atividade do dia na academia, com trabalho de parte física. Na sequência, os jogadores foram ao gramado para um segundo momento do treino. Os cenários, no entanto, são um pouco diferentes para o lateral e o atacante.

O Flamengo tem um tom mais otimista com o atacante Plata. O equatoriano, afinal, ficou fora do empate sem gols com a LDU, na última terça, pela terceira rodada da Libertadores, devido a leve edema ósseo no joelho direito.

Por outro lado, Alex Sandro se recupera de um edema muscular na região posterior da coxa esquerda. O lateral foi substituído no primeiro tempo da goleada sobre o Juventude. Assim, ele perdeu os últimos dois compromissos, contra Vasco e LDU. A recuperação evoluiu, mas ainda há precaução.

Antes de encarar o Corinthians, o elenco do Flamengo ainda faz mais uma atividade, que acontece neste sábado (26), no Ninho do Urubu. Será justamente nesse exercício que o técnico Filipe Luís saberá se poderá contar com Alex Sandro e Plata.

