Cuca pede e Atlético deve buscar reforços pontuais

Mesmo com a janela de transferências fechadas, o Atlético Mineiro já está de olho no mercado a pedido do técnico Cuca. Dessa forma, o Galo deve fazer contratações pontuais para posições determinadas.

No entanto, a ideia não é contratar vários reforços e sim dois ou três jogadores para o elenco. Além disso, alguns jogadores também podem deixar o clube mineiro na próxima janela. Aliás, a venda de ativos tem sido um fator importante no equilíbrio financeiro e por isso, negociações podem acontecer.

Assim, as posições que o Atlético Mineiro deve ir em busca no mercado para reforçar o elenco são dois jogadores para o meio de campo e um atacante, de acordo com o ”ge”. Porém, com um orçamento baixo, a ideia é que o perfil do jogador se encaixe no preço que o clube possa investir.

“O que eu posso garantir é que a gente está o tempo todo monitorando o mercado, buscando opções que encaixem no perfil financeiro e técnico do clube, para que tenhamos uma equipe cada vez mais competitiva para o restante da temporada”, disse Vitor Bagy, diretor de futebol do clube mineiro.

Vale ressaltar, portanto, que o Galo vem passando por uma série de desfalques na temporada, ficando sem vários jogadores para os confrontos nas competições por conta de lesão. Por isso, o técnico Cuca vem falando com frequência sobre as ausências durante as entrevistas.

A próxima janela de transferências começa no dia 1o de julho e dura quase dois meses, terminando no dia 2 de setembro.

