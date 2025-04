São Paulo finaliza preparação e deve ter time alternativo contra o Ceará

O São Paulo encerrou sua preparação nesta sexta-feira (25) para o duelo contra o Ceará, às 18h30 (de Brasília) de sábado, no Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luis Zubeldía deve mandar a campo uma formação alternativa, por conta do desgaste de seus jogadores. Assim, o Tricolor pode contar com muitos nomes que não vêm atuando com frequência como titular.

O zagueiro Arboleda não enfrenta o Vozão. Afinal, o equatoriano ainda se recupera de uma sobrecarga muscular e continua fora de ação. No último fim de semana, ele já desfalcou o São Paulo na vitória por 2 a 1 sobre o Santos e também não entrou em campo contra o Libertad, pela Libertadores, na quarta-feira.

Os atletas titulares contra os paraguaios fizeram apenas um trabalho regenerativo no CT da Barra Funda, nesta sexta-feira. Zubeldía promoveu uma atividade com outros 13 jogadores e, deste grupo, estará o time titular para enfrentar o Ceará.

São Paulo terá maratona de jogos nos próximos dias

O Tricolor está preocupado com a maratona de jogos nos próximos dias. A equipe enfrentou o Libertad na última quarta e viajou de volta ao Brasil horas depois da partida. Neste sábado, encara o Vozão, fora de casa, em uma longa viagem até Fortaleza. Em seguida, retorna a São Paulo para enfrentar o Náutico na terça-feira (29), pela Copa do Brasil. Por fim, na próxima sexta, entra novamente em campo para o embate diante do Fortaleza.

Dois dias após o confronto com o Laion, pelo Brasileiro, o Tricolor embarca para Lima, no Peru, onde na terça (6 de maio) visita o Alianza, pela Libertadores.

Dessa maneira, o provável São Paulo que enfrentará o Ceará tem: Rafael, Ruan, Alan Franco e Sabino; Igor Vinicius, Bobadilla, Marcos Antônio (Negrucci), Luciano e Wendell; Lucas Ferreira e Ryan Francisco.

