Barcelona x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Um dos maiores clássicos do futebol mundial vai definir o campeão da Copa do Rei da Espanha. Neste sábado (26), Barcelona e Real Madrid se enfrentam às 17h (de Brasília), no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, na decisão do torneio mata-mata mais importante do futebol espanhol.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Barcelona

Maior campeão da Copa do Rei, o Barça faz uma grande temporada e vai em busca do 32º título do torneio.

Contudo, Hansi Flick, que pode ser o primeiro técnico alemão a vencer a Copa do Rei da Espanha, terá uma baixa importante para o jogo deste sábado. Isto porque o artilheiro do time na temporada, Robert Lewandowski, se recupera de lesão e ficou de fora da lista de relacionados para a final. Assim, o polonês se junta a Balde, Casadó e Marc Bernal no departamento médico do clube.

No entanto, a boa notícia fica por conta do retorno do goleiro Ter Stegen, recuperado da lesão que o deixou afastado dos gramados desde setembro de 2024.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o Real Madrid vê na Copa do Rei da Espanha uma oportunidade de ‘salvar’ a temporada. Isto porque o time já está eliminado da Champions e está atrás do rival na briga pelo título do Campeonato Espanhol. Além disso, esta será uma oportunidade de se vingar do rival após perder o título da Supercopa da Espanha.

Para o jogo deste sábado, o técnico Carlo Ancelotti, que pode estar em reta final de sua trajetória no Real Madrid, não poderá contar com Carvajal, Éder Militão e Camavinga, lesionados. Por fim, Alaba e Mendy estão entre os relacionados para a decisão, mas são tratados como dúvidas.

Barcelona x Real Madrid

Final da Copa do Rei da Espanha

Data e horário: sábado, 26/04/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Estádio de La Cartuja, em Sevilha (ESP).

Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñígo Martínez e Gerard Martín; De Jong, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres e Raphinha. Técnico: Hansi Flick.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger e Fran García; Tchouaméni, Modric e Bellingham; Rodrygo, Mbappé e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (ESP).

