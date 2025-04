Dia do Goleiro: Veja quem tem o maior salário do futebol mundial

O goleiro, solitário na parte defensiva do seu campo, é um dos grandes destaques das equipes. Seja por conta das grandes defesas, pelos erros, ou por passar ‘despercebido’ ao longo das partidas. No entanto, ele sempre é notado nos jogos.

Assim, os goleiros fazem um papel importante nas equipes e, por isso, também tem um dia para comemorar: dia 26 de abril, o Dia do Goleiro Além disso, eles também possuem altos salários e uma super valorização no mercado.

Dessa forma, de acordo com o Somos Fanáticos, Manuel Neuer, que defende o Bayern de Munique, Jan Oblak, do Atlético de Madrid e Thibaut Courtois, do Real Madrid, são os arqueiros com os maiores salários por temporada. Confira a lsita.

Manuel Neuer (Bayern Munique-ALE): 21 milhões de euros Jan Oblak (Atlético Madrid-ESP): 20,8 milhões de euros Thibaut Courtois (Real Madrid-ESP): 15 milhões de euros Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain-FRA): 12,7 milhões de euros Edouard Mendy (Al-Ahli-ASA): 11 milhões de euros Bono (Al-Hilal-ASA): 10 milhões de euros Alisson (Liverpool-ING): 9 milhões de euros Dibu Martínez (Aston Villa-ING): 9 milhões de euros Gregor Kobel (Borussia Dortmund-ALE): 9 milhões de euros Bernd Leno (Fulham-ING): 7,8 milhões de euros

Goleiros mais valorizados

De acordo com os dados do site especializado em salários “Capology”, Manuel Neuer, goleiro mais bem pago do mundo, recebe salário que é o segundo maior de toda a Bundesliga. Aliás, apenas Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, recebe mais. Ou seja, Neuer é também o segundo jogador mais bem pago do elenco do time alemão.

Com Oblak, do Atlético de Madrid, a valorização do goleiro é ainda maior. O salário do jogador é o maior de todo o elenco colchonero. Dessa forma, supera os valores que o astro francês Antoine Griezmann e do argentino Julián Álvarez recebem.

O belga Thibaut Courtois, dentro do elenco superestrelar do Real Madrid, consegue ter posição de destaque: é o sexto jogador com o maior salário, atrás apenas de Mbappé, Alaba, Vini Jr, Bellingham e Valverde.

Por fim, com Donnarumma acontece exatamente o mesmo. O goleiro do Paris Saint-Germain tem o sexto maior salário do milionário elenco francês, atrás apenas de Dembelé, Kvaratskhelia, Marquinhos, Lucas Hernández e Hakimi.

Goleiros brasileiros no top-20 mais bem pagos do futebol mundial

Apenas um goleiro brasileiro apareceu entre os dez com os maiores salários do mundo: Alisson, do Liverpool. O jogador de 32 anos é um dos destaques do clube inglês desde sua chegada, em 2018. Na atual temporada, portanto, tem sido fundamental na campanha rumo ao título inglês. Assim, dentro do elenco dos Reds, é o sétimo mais bem pago.

Outros dois goleiros bem posicionados no levantamento foram Bento, do Al-Nassr, e Ederson, do Manchester City. O primeiro é o 17º mais bem pago, com salário na casa dos 6,1 milhões de euros. Vale ressaltar que ele recebe um alto valor mesmo chegando na equipe após passagem pelo Athletico Paranaense.

Enquanto Ederson, do City, com duas Copas do Mundo disputadas no currículo, aparece como o 19º goleiro mais pago, recebendo 6 milhões de euros por temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.