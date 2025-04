Bayern pode conquistar o título alemão neste sábado, Saiba como

Kane pode conquistar, enfim, o seu primeiro título. Bayern tem tudo para retormar a hegemonia do Alemão - (crédito: Foto: Divulgação Bayern)

O Bayern de Munique tem a chance de conquistar o Campeonato Alemão neste sábado. Às 10h30 (horário de Brasília), o time enfrenta o Mainz na Allianz Arena. Com 72 pontos, os bávaros, em caso de vitória, chegam aos 75 pontos. Como o Bayer Leverkusen — que joga no mesmo horário contra o Augsburg — tem 64 pontos, qualquer tropeço do atual campeão pode garantir o título antecipado ao Bayern.

No entanto, o Bayern sabe que o Mainz será um adversário difícil. A modesta equipe faz uma campanha fantástica nesta temporada: com 48 pontos, entra na rodada em sexto lugar. Se vencer, pode até entrar no G4, a zona de classificação para a Liga dos Campeões. Vale lembrar que o Bayern já sofreu duas derrotas na competição, e uma delas foi justamente para o Mainz, no primeiro turno, por 2 a 1.

Caso seja campeão neste sábado, o Bayern ajudará o atacante Harry Kane a acabar com uma maldição. Um dos maiores goleadores do mundo, o maior jogador inglês da atualidade, que jogou anos no Tottenham e é titlarde sua seleção, jamais ganhou um título.

Onde assistir

Os canais GOAT e OneFootball transmitem a partida ao vivo a partir das 10h30 (horário de Brasília).

Como chega o Bayern

O técnico Vincent Kompany continua sem contar com Alphonso Davies, Dayot Upamecano, Hiroki Ito e Jamal Musiala, todos lesionados. No entanto, existe a possibilidade de o goleiro Manuel Neuer, já recuperado, iniciar a partida. A principal dúvida está em Thomas Müller: o veterano, que se despede do clube após duas décadas, pode começar jogando na partida que pode valer o título.

Como chega o Mainz

O técnico Bo Henriksen terá desfalques no setor defensivo, já que Maxim Leitsch e Moritz Jenz estão fora da partida. Por outro lado, o atacante Jonathan Burkardt, que era dúvida, foi confirmado após participar dos últimos treinos e será a principal referência ofensiva da equipe.

BAYERN X MAINZ 05

31ª rodada do Campeonato Alemão

Data e Horário: 26/4/2025, às 10h30 (de Brasília)

Local: Allianz Arena, Munique (ALE)

BAYERN: Urbig; Laimer, Dier, Stanisic, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Muller, Sane; Kane. Técnico: Vincent Kompany

MAINZ 05: Zentner; Da Costa, Bell, Kohr; Caci, Sano, Amiri, Mwene; Nebel, Lee; Burkard. Técnico: Bo Henriksen

Árbitro: Bastian Dankert

Auxiliares: René Rohd e Marcel Unger

VAR: Sören Storks

