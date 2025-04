Inter conta com quatro disputas em aberto antes de enfrentar o Juventude

Roger analisa modificar até cinco peças no time do Inter para encarar o Juventude - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

A maratona exaustiva de compromissos em um curto intervalo de tempo provavelmente exigirá que o técnico Roger Machado retome um rodízio no elenco do Inter. Isso porque a sequência de partidas de suas principais peças provocou uma queda de rendimento, especialmente pelo pouco tempo hábil para a recuperação física. Desta forma, alguns jogadores devem ganhar um descanso já contra o Juventude, neste sábado (26).

Assim, o comandante conta com dúvidas se o ideal é poupar o zagueiro Vitão e o volante Bruno Henrique. Na defesa, a expectativa é de que o substituto seja o uruguaio Rogel. Já no meio de campo, há uma disputa em aberto entre Ronaldo e Thiago Maia. Luis Otávio, de 18 anos, é outra opção, mas com menos chances de estar entre os 11 iniciais.

Há também indefinições se os meio-campistas Alan Patrick e Bruno Tabata estarão entre os titulares. Caso a decisão seja por preservá-los, Óscar Romero deve atuar no lugar do camisa 10 e Gabriel Carvalho seguir na equipe. A queda no rendimento dos atacantes causa uma incerteza pela continuidade de Valencia ou uma nova oportunidade a Borré entre os titulares.

Neste contexto, o provável time 11 inicial do Inter é: Anthoni; Aguirre, Vitão (Rogel), Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Ronaldo (Thiago Maia), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho), Alan Patrick (Romero) e Wesley; Valencia.

Inter liga sinal de alerta com rendimento irregular

A queda de desempenho do Inter ficou evidente no último compromisso, o empate em 3 a 3 com o Nacional, do Uruguai, pela Libertadores. O Colorado chegou a ficar em uma desvantagem de três gols, porém reagiu ainda nos acréscimos da primeira etapa. Posteriormente, igualou o placar no segundo tempo.

O Internacional passa por um momento negativo na temporada, já que não vence há quatro partidas. Especificamente no Campeonato Brasileiro, o time ocupa a 12ª colocação, com seis pontos. A chance de retomar o caminho das vitórias virá neste sábado (26), quando enfrentará o Juventude. A partida ocorrerá, às 16h, no Beira-Rio, pela sexta rodada do Brasileirão.

