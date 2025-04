Após poupar na Sula, Fluminense vai de titulares contra o Botafogo

Arias (com a bola) voltará aos titulares do Fluminense - (crédito: Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)

Após utilizar um time integralmente reserva no empate em 1 a 1 com o Union Española (CHL), na última quarta-feira (23), o Fluminense retornará com seus titulares. Afinal, nesta sexta (25), o técnico Renato Gaúcho encerrou a preparação do time para o clássico deste sábado (26) contra o Botafogo, pela sexta rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h (de Brasília).

O próprio treinador sequer viajou ao Chile, bem como grande parte do elenco. Eles seguiram treinando no Rio de Janeiro enquanto se preparavam para enfrentar o Botafogo no campo sintético do Nilton Santos.

Dessa forma, espera-se 11 mudanças no time que vai a campo, incluindo o retorno do goleiro Fábio. Guga, que voltou a treinar com o elenco após lesão na posterior da coxa esquerda, deve ficar no banco. O lateral-direito não atua desde o dia 6 de abril. Na ocasião, em vitória por 2 a 1 sobre o RB Bragantino, o jogador sentiu e precisou deixar o campo aos 8′ do segundo tempo.

Assim, confira a provável escalação do Fluminense para pegar o Botafogo neste sábado: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio, Arias e Cano.

Riquelme Felipe, Isaque e Gabriel Fuentes também já realizam atividades no CT Carlos Castilho. No entanto, só devem retornar para o jogo contra a Aparecidense-GO, pela Copa do Brasil. Thiago Silva (lesão na coxa), Otávio (tendão de Aquiles) e Pitaluga (lesão no dedo) seguem fora.

