São Paulo e Santos são convidados para a Copa Footbao, torneio de base inédito

A startup Footbao anunciou a realização da Copa Footbao, marcada para julho. O torneio inédito une tecnologia, talento e futebol de base. A competição começa no aplicativo da marca e termina com as decisões no tradicional estádio do Desportivo Brasil, em Porto Feliz (SP). Grandes clubes brasileiros foram convidados, entre eles Santos, São Paulo, Goiás e Sport. O campeão receberá uma premiação de R$ 50 mil.

Aliás, o processo tem início com a seleção de 40 jovens talentos descobertos pelo app Footbao. Esses jogadores participarão de uma fase classificatória. A partir dessa etapa, os 16 melhores formarão a Seleção Footbao. Essa equipe representará a plataforma em uma sequência de jogos contra 15 clubes profissionais convidados. Todos os confrontos serão realizados no Desportivo Brasil. As inscrições seguem abertas até o dia 30 de abril.

Além de funcionar como vitrine para jovens atletas, a Copa Footbao representa uma chance para marcas que querem se aproximar da inovação no esporte. Haverá ativações de marca tradicionais, como placas de campo e backdrops. Além disso, estão previstas ações criativas nas redes sociais e no próprio aplicativo, reforçando o posicionamento digital da Footbao.

Euler Victor, diretor da startup, destaca a proposta transformadora do projeto:

“Estamos criando uma nova ponte entre talentos e clubes, usando a tecnologia para revelar jogadores que talvez nunca tivessem essa chance. A Copa Footbao é mais do que um torneio — é um movimento em prol do futuro do futebol brasileiro.”

Com uma abordagem moderna, conectada e inclusiva, a Footbao segue firme em sua missão de impulsionar o futebol de base. A empresa se consolida, assim, como referência em inovação no esporte.

