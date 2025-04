Diniz lamenta que Neymar não tenha conquistado uma Bola de Ouro

O técnico Fernando Diniz, que teve passagens de destaque por Fluminense e São Paulo, além de ter treinado a Seleção Brasileira há dois anos, concedeu entrevista e falou abertamente sobre Neymar, do Santos. Ele chamou o craque de “aberração”.

Fernando Diniz, aliás, está sem clube desde que deixou o Cruzeiro no início da atual temporada. O treinador trabalhou pouco tempo com Neymar na Seleção. A CBF demitiu-o após uma sequência de resultados negativos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Diniz lamenta Neymar não ter ganho uma bola de Ouro

“O que penso do Neymar: acho que, de fato, ele é uma aberração. É um termo que cai bem para ele. Dificilmente nasce outro Neymar em poucos anos. É muito difícil surgir um cara com as competências que ele tem. É um jogador de futebol extremamente espetacular em todos os sentidos, com talento natural. Deus foi muito generoso com o Neymar. Ele é uma pessoa extremamente generosa, um cara que não compete com os pares, com as pessoas que estão ao lado. Gosta de servir, não incomoda. No tempo que passei com ele, não me deu trabalho em nada, nos treinos… Você sabe que treino bastante e ele nunca deu trabalho. Muito pelo contrário, foi super solícito, solidário a mim”, disse Diniz.

“Para o futebol, vai ser ruim se ele um dia não for considerado o melhor jogador do mundo. Pelo talento, ele já deveria ter ganhado algumas Bolas de Ouro. Agora que ele vive, é muito complexo ser o Neymar. Acho que ele carrega um monte de coisa. Quando estive na Seleção, sempre tive um desejo muito grande de contribuir para o Neymar romper aquilo que precisava e conseguisse ser campeão do mundo, ganhar pelo menos uma Bola de Ouro para coroar o talento que tem”, concluiu em entrevista ao portal “ge”.

