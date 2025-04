PSG perde a invencibilidade no Francês ao ser derrotado pelo Nice

A invencibilidade do PSG no Campeonato Francês 2024/25 chegou ao fim. Na partida de abertura da 31ª rodada, nesta sexta-feira (25), o clube de Paris foi surpreendido pelo Nice em pleno Parque dos Príncipes e acabou sendo derrotado por 3 a 1. Morgan Sanson, com dois gols marcados, foi o grande destaque da partida, enquanto Youssouf Ndayishimiye completou o triunfo para os visitantes. Os donos da casa, que conquistaram o título antecipado da Ligue 1, descontaram com Fabián Ruiz.

Dessa maneira, o PSG conheceu sua primeira derrota nesta edição do Campeonato Francês e não vai terminar a temporada com o título invicto da Ligue 1. Com o resultado, o clube de Paris segue com 78 pontos, com 23 de vantagem para o vice-líder Olympique de Marselha, que ainda vai entrar em campo no decorrer desta 31ª rodada.

Assim, o PSG tem 24 vitórias, seis empates e a derrota nesta sexta-feira em 31 rodadas do Campeonato Francês.

No entanto, o técnico Luis Enrique mandou a campo um time alternativo, de olho na partida decisiva contra o Arsenal, pela semifinal da Champions. Ambos os clubes buscam o título inédito e vão definir uma vaga na grande final da maior competição de clubes do futebol europeu.

Arsenal e PSG se enfrentam na próxima terça-feira (29), às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. Ao mesmo tempo, o jogo da volta está marcado para o dia 7 de maio, no Parque dos Príncipes, em Paris.

Por outro lado, o Nice conquistou um grande resultado e segue firme na briga por uma vaga nas próximas competições europeias. Dessa forma, o time subiu para a 4ª posição, com os mesmos 54 pontos do Monaco, terceiro colocado. Além disso, somente os três primeiros confirmam uma vaga na próxima edição da Champions. Contudo, o Monaco ainda vai entrar em campo nesta 31ª rodada e pode abrir vantagem no G-3.

Jogos da 31ª rodada do Campeonato Francês

Sexta-feira (25/4)

PSG 1×3 Nice

Sábado (26/4)

Strasbourg x Saint-Étienne – 12h

Le Havre x Monaco – 14h

Lyon x Rennes – 16h05

Domingo (27/4)

Angers x Lille – 10h

Nantes x Toulouse – 12h15

Lens x Auxerre – 12h15

Montpellier x Reims – 12h15

Olympique de Marselha x Brest – 15h45

*Horários de Brasília.

