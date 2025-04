Com maior tempo de descanso, Vasco pode repetir escalação

O técnico Fábio Carille pode repetir a escalação do Vasco em três jogos seguidos pela primeira vez desde o fim do Campeonato Carioca. No treino desta sexta-feira (25), no CT Moacyr Barbosa, o comandante realizou atividade visando o jogo de domingo (27) contra o Cruzeiro, pela sexta rodada do Brasileirão.

E a tendência, segundo informações do “ge” desta sexta, é que Carille repita a escalação utilizada nos duelos contra Flamengo e Lanús (ARG). As partidas foram no último sábado (19) e terça (22), respectivamente. Foram dois empates por 0 a 0, sendo o primeiro pelo Brasileirão, e o segundo, pela Sul-Americana.

Afinal, este ínterim entre o duelo com os argentinos e a Raposa de cinco dias é inédito na atual maratona vascaína. Isso, então, proporciona ao treinador do Vasco a opção em não poupar certos titulares.

No entanto, Carille segue sem alguns jogadores importantes. São os casos do zagueiro Mauricio Lemos, do volante Tchê Tchê e do meia Dimitri Payet. O defensor segue recuperação de fratura na costela, enquanto o meio-campista segue afastado por problemas familiares. Payet, por sua vez, ainda se recupera de lesão no joelho direito.

O duelo contra o Cruzeiro é no domingo, às 18h30 (de Brasília), no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). A Raposa, apesar de estar em crise, vem na sexta posição, com sete pontos. É a mesma pontuação do Vasco, que surge em oitavo por conta do saldo de gols negativo. Enquanto possui -1, o Cruzeiro está zerado.

