Palmeiras vai chegar a 8 milhões de torcedores em jogo contra o Bahia, no Brasileirão

No próximo domingo (27), às 18h30, no Allianz Parque, o Palmeiras enfrenta o Bahia pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Se mais de oito mil torcedores comparecerem, o clube e a WTorre — parceira na administração do estádio — celebrarão uma marca histórica: oito milhões de palmeirenses presentes no local desde a inauguração da arena.

Aliás, o crescimento da média de público no Allianz Parque, em comparação com o antigo Palestra Itália, e o aumento expressivo nas receitas impulsionaram o Palmeiras rumo a uma das fases mais vitoriosas de sua história. Desde a abertura do estádio, o clube conquistou 14 títulos em 11 temporadas: duas Libertadores, quatro Brasileiros, duas Copas do Brasil, quatro Paulistas, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.

Por outro lado, a estrutura moderna do Allianz também atrai empresas e investidores. Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports — que possui camarote no estádio — comenta sobre os benefícios dos espaços premium.

“É estrategicamente vantajoso ter esses espaços exclusivos em eventos esportivos de destaque. Criamos um ambiente ideal para estabelecer conexões, fechar negócios e, como amantes do esporte, vivenciar momentos históricos do futebol brasileiro com todo o conforto”.

Na mesma linha, Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, destaca os diferenciais da arena.

“O Allianz Parque é um dos estádios mais modernos do país. Está localizado em uma região de fácil acesso, com várias opções de transporte público. Isso o torna bastante procurado. Para a nossa operação, é essencial contar com um espaço premium aqui, sempre com o objetivo de oferecer a melhor experiência possível aos fãs, que comparecem em grande número.”

Espaço para podcast na casa do Palmeiras

Contudo, o estádio também oferece um coworking totalmente equipado para quem deseja trabalhar no local. O público pode escolher entre planos diários, semanais ou mensais. A diferença entre eles está nos horários de entrada e saída, na carga diária de horas e na quantidade mensal para uso das salas de reunião. Além disso, o espaço conta com um moderno estúdio de podcast.

