Internacional x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Juventude se enfrentam, neste sábado (26), no Beira-Rio, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Arte / Jogada10)

O Internacional enfrenta o Juventude, neste sábado (26), às 16h, no Beira-Rio, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes passam por períodos sem vitórias na temporada. O Colorado se encontra na 12ª colocação, com seis pontos, enquanto o Jaconero está em nono lugar, com um ponto a mais. Portanto, os dois times gaúchos encaram o confronto como chance ideal para voltar a assegurar resultados positivos.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere, a partir das 16h.

Como chega o Internacional

O Inter não vence há quatro jogos no ano, sendo três deles pelo Campeonato Brasileiro, com dois empates com o Fortaleza e Grêmio, além de derrota para o Palmeiras. A maratona exaustiva de jogos provocou uma queda de rendimento da equipe nos seus últimos compromissos.

Assim, a tendência é de que o técnico Roger Machado preserve algumas de suas principais peças neste duelo com o Juventude. O zagueiro Vitão e os meio-campistas Bruno Henrique, Alan Patrick e Bruno Tabata devem ganhar um descanso. Portanto, os potenciais substitutos são Rogel, Óscar Romero e Gabriel Carvalho. Para a vaga de Bruno Henrique, há uma disputa em aberto entre Thiago Maia e Ronaldo, Luis Otávio é outra opção.

Como chega o Juventude

O Jaconero não conquista um triunfo há duas partidas, mas até o momento é o representante gaúcho melhor colocado no Brasileirão. O empate com o Mirassol, na rodada anterior do torneio, teve um sentimento frustrante por ter sido no Alfredo Jaconi.

Desta forma, o treinador Fábio Mathias estuda algumas eventuais modificações como um reforço no meio de campo. No caso, as entradas de Mandaca e Jean Carlos entre os 11 iniciais, além da saída do atacante Ênio para a continuidade de Batalla.

INTERNACIONAL X JUVENTUDE

6ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 26/04/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Inter: Anthoni; Aguirre, Vitão (Rogel), Victor Gabriel, Bernabei; Fernando, Ronaldo (Thiago Maia), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho), Alan Patrick (Romero), Wesley; Valencia. Técnico: Roger Machado.

JUVENTUDE: Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins, Alan Ruschel; Giraldo, Jadson, Mandaca, Jean Carlos; Batalla (Ênio) e Gilberto. Técnico: Fabio Mathias

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Auxiliares: Neuza Inês Back (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

