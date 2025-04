Cruzeiro terá três novidades para jogo contra o Vasco pelo Brasileirão

O Cruzeiro terá retornos importantes para o duelo contra o Vasco, no domingo, em Uberlândia, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Leonardo Jardim poderá contar com as voltas de Fagner, Matheus Pereira e Bolasie, que não atuaram na derrota para o Palestino, pela Sul-Americana. William, por sua vez, segue fora.

De acordo com a Raposa, William, Fagner e Matheus Pereira desfalcaram a equipe contra os chilenos pela competição continental devido ao desgaste muscular. Contudo, a dupla de laterais estava em situação pior após o jogo contra o Bahia, na quinta-feira (17).

Já o meia jogou os 90 minutos contra o Bragantino, no último fim de semana. Assim, com desgaste muscular, acabou preservado da viagem para o Chile.

Bolasie, por sua vez, é a grande novidade no Cruzeiro. O atacante não atua desde a vitória sobre o Mirassol, na primeira rodada do Brasileirão, há um mês. Dessa maneira, o jogador estava com um quadro inflamatório no joelho direito, o mesmo que operou na temporada 2016/17, quando ainda atuava pelo Everton, da Inglaterra.

Antes de enfrentar o Mirassol, Bolasie havia perdido algumas sessões de treinamentos por conta do problema. Agora, participa normalmente das atividades comandadas pelo técnico Leonardo Jardim, que ganha mais uma opção para o duelo contra o Vasco.

Confira a provável escalação do Cruzeiro para duelo contra o Vasco

A provável escalação do Cruzeiro para o duelo contra o Cruz-Maltino tem: Cássio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Villalba; Lucas Romero, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge.

Os jogadores do Cruzeiro treinaram nesta sexta-feira ainda em solo chileno, após revés para o Palestino. Assim, a delegação chega a Uberlândia ainda nesta sexta e encerra preparação no sábado.

A Raposa está na sétima colocação do Campeonato Brasileiro, com sete pontos. Pela competição nacional, a equipe vem de uma derrota por 1 a 0 para o Bragantino.

