Ceará x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo terá mais um duelo fora de casa nesta sequência da temporada. O Tricolor encara o Ceará neste sábado (26/4), às 18h30, na Arena Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Luis Zubeldía está na 10° colocação da tabela, com sete pontos e tenta engatar sua segunda vitória seguida na competição. Já o Vozão é o sétimo colocado, com o mesmo número de pontos, mas com um saldo de gols melhor. Contudo, vai em busca da recuperação após perder para o Bahia em seu último compromisso.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Amazon Prime Video.

Como chega o Ceará

Na última partida, o Ceará perdeu para o Bahia por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Apesar do resultado adverso, o Vozão segue bem na tabela e aposta no Castelão, aonde não perdeu nesse Brasileirão, para somar mais três pontos. Contudo, para esta partida, o técnico Léo Condé não terá o lateral-direito Fabiano Souza, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o goleiro Bruno Ferreira no departamento médico. Em contrapartida, Matheus Bahia cumpriu suspensão na última rodada e volta para o time titular. Por fim, Bruno Tubarão e Nicolas, ainda com dores musculares, são dúvidas para o embate.

Como chega o São Paulo

Já o Tricolor Paulista vem de duas vitórias consecutivas. Uma pela Libertadores, quando o clube venceu o Libertad, jogando no Paraguai, por 2 a 0, e outra pelo Brasileirão, quando ganhou do Santos, dentro do Morumbis, por 2 a 1. Além disso, o São Paulo ainda não sabe o que é perder no torneio de pontos corridos, mesmo somando uma vitória e quatro empates. Contudo, para o embate, Luis Zubeldía, preocupado com o desgaste de seus jogadores, deve levar a campo no Castelão uma formação alternativa. O zagueiro Arboleda, com uma sobrecarga muscular, continua fora da partida deste fim de semana. Oscar, Luiz Gustavo, Pablo Maia e Calleri seguem no DM. Por fim, Lucas deve voltar apenas contra o Náutico, pela Copa do Brasil.

CEARÁ X SÃO PAULO

Sexta rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 26/4/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

CEARÁ: Fernando Miguel; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Aylon e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé

SÃO PAULO: Rafael, Ruan, Alan Franco e Sabino; Igor Vinicius, Bobadilla, Marcos Antônio (Negrucci), Luciano e Wendell; Lucas Ferreira e Ryan Francisco. Técnico: Luis Zubeldía

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Luanderson Lima dos Santos(BA)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

