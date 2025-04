Ex-jogador e ídolo do Manchester United se arriscará como lutador de MMA

Patrice Evra, ex-lateral-esquerdo do Manchester United, se arriscará como lutador de artes marciais mistas (MMA). A Professional Fighters League (PFL) anunciou, nesta sexta-feira (25), que o francês fará sua estreia na categoria amadora, no dia 23 de maio, na Accor Arena, em Paris. A organização, porém, indicou que ainda não há uma definição sobre quem será o adversário do ex-jogador.

A impressão é que o ídolo do Manchester United está dedicado nesta nova empreitada. Prova disso é que a rotina de treinos de Evra é com seu amigo Cedric Doumbe, astro francês do MMA e que já venceu o Glory, torneio de boxe.

“Vocês já devem saber que eu também adoro esse jogo! Já me apresentei nos maiores palcos do mundo, ganhei todos os grandes troféus do futebol, mas a PFL Europa Paris será uma noite incrivelmente especial para mim. Tenho treinado com os melhores do mundo há anos, e eles também dirão que estou pronto para isso. Vou dar um show no dia 23 de maio, então venha assistir ao espetáculo”, relatou Evra em comunicado.

???????????????????????????????????? ???????????????? ???? From the Pitch to the SmartCage ?????? Former Manchester United and Les Bleus star @Evra makes his PFL MMA DEBUT at PFL Paris on Friday 23rd May#PFLParis | Friday 23rd May

????? On Sale NOW | LIVE on DAZN pic.twitter.com/2iCufpIFVy — PFL (@PFLMMA) April 25, 2025

Assim, com o destaque em sua nova experiência, o ex-lateral-esquerdo aproveitou para desafiar um antigo algoz nos campos para uma luta. No caso, o atacante uruguaio Luis Suárez.

“Eles perguntaram quem eu queria enfrentar. Eu disse: Luis Suárez. Eu pago do meu bolso. Ele pode até me morder”, relatou Evra em tom de descontração.

Treta com Suárez em um clássico entre Manchester United e Liverpool

Os dois foram protagonistas de uma polêmica quando disputavam a Premier League. Em novembro de 2011, a Associação de Futebol da Inglaterra, que administra o futebol local, acusou o centroavante uruguaio por ser autor de ofensas racistas contra Evra durante um duelo entre Manchester United e Liverpool.

Pela atitude, Suárez recebeu oito jogos de suspensão como punição. Após cumprir este período sem atuar, os dois voltaram a se enfrentar, dessa vez no Old Trafford. Contudo, o uruguaio se recusou a cumprimentar Evra.

