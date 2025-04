Chelsea x Everton: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogadores do Chelsea durante treinamento da equipe - (crédito: Foto: Divulgação)

Dia de jogo grande na reta final da Premier League. Neste sábado (26), Chelsea e Everton se enfrentam às 8h30 (de Brasília), em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Stamford Bridge, em Londres, e coloca frente a frente duas das mais tradicionais equipes do futebol da Inglaterra.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Chelsea

O grande objetivo do Chelsea nesta reta final de temporada é terminar entre os cinco primeiros colocados da Premier League e confirmar a vaga na próxima edição da Champions. No momento, os Blues aparecem na 6ª posição, com 57 pontos, dois a menos que o Newcastle, que abre o G-5 do Campeonato Inglês.

Dessa maneira, o Chelsea precisa da vitória em casa e torcer por um tropeço do Newcastle para se aproximar do maior torneio de clubes do futebol europeu.

Para o duelo no Stamford Bridge, o técnico Enzo Maresca segue com alguns desfalques no elenco. Gusto e Fofana, lesionados, estão fora. Além disso, Mudryk ainda cumpre suspensão por doping e completa a lista de ausências para o jogo deste sábado.

Como chega o Everton

Por outro lado, o Everton fez mais uma temporada decepcionante para seus torcedores e somente cumpre tabela nesta reta final de Premier League. Isto porque os Toffees estão na 13ª posição, com 38 pontos, sem chances de classificar para as próximas competições europeias e também não correm riscos de rebaixamento.

No entanto, o técnico David Moyes também enfrenta alguns problemas para escalar o time neste sábado. Isto porque o zagueiro Tarkowski e o atacante Calvert-Lewin, lesionados, são desfalques confirmados para o jogo em Londres.

Chelsea x Everton

34ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 26/04/2025, às 8h30 (de Brasília).

Local: Stamford Bridge, em Londres (ING).

Chelsea: Sánchez; Reece James, Chalobah, Colwill e Cucurella; Enzo Fernández e Caicedo; Palmer, Pedro Neto e Madueke; Nicolas Jackson. Técnico: Enzo Maresca.

Everton: Pickford; O’Brien, Keane, Branthwaite e Mykolenko; Gueye e Garner; Harrison, Doucouré e Ndiaye; Broja. Técnico: David Moyes.

Árbitro: Robert Jones (ING).

