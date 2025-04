Jair deve ser titular no Botafogo em clássico contra Fluminense; veja escalação

O Botafogo deve contar com o retorno do zagueiro Jair no clássico contra o Fluminense, neste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Sem lesão, o defensor se recuperou das dores no tornozelo direito e pode entrar entre os 11 iniciais ao lado de Alexsander Barboza. A informação inicial é do “ge”.

Afinal, Jair se lesionou na derrota para o Atlético-MG, em Belo Horizonte, no último domingo, pelo Brasileiro. Ele recebeu uma pancada na região e por conta disso não enfrentou o Estudiantes, pela Libertadores, na última quarta-feira.

No entanto, o Botafogo não terá à disposição Santi Rodríguez, que sofreu lesão após um trauma na perna esquerda diante do Bragantino. O técnico Renato Paiva vai definir o time horas antes da partida no Nilton Santos, como é o costume no Botafogo.

Assim, o provável Botafogo contra o Fluminense é: John; Vitinho (Mateo Ponte), Jair, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Matheus Martins (Patrick de Paula); Igor Jesus.

Sob pressão na temporada, o Botafogo vem de quatro jogos sem vencer na temporada, sendo três pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, o Alvinegro defende uma sequência de sete vitórias consecutivas contra o Fluminense. Uma derrota pode custar o emprego do técnico Renato Paiva.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.