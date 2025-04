Real Madrid confirma presença na final da Copa do Rei contra o Barcelona

Um dia conturbado no futebol espanhol, marcado por polêmicas e incertezas, terminou com uma definição: apesar do clima de tensão entre o Real Madrid e a arbitragem, a final da Copa do Rei da Espanha contra o Barcelona está confirmada para este sábado (26).

“Diante dos rumores que surgiram nas últimas horas, o Real Madrid informa que em nenhum momento cogitou não disputar a final de amanhã”, afirmou o clube em seu segundo comunicado oficial divulgado nesta sexta-feira (25).

A nota, assinada pelo presidente do clube, Florentino Pérez, também explicou os motivos da decisão.

“O clube entende que as declarações infelizes e inadequadas dos árbitros designados para esta partida, feitas a somente 24 horas da final, não devem prejudicar um evento esportivo de alcance mundial, que será assistido por centenas de milhões de pessoas. Também respeitamos os torcedores que planejam viajar para Sevilha, e os que já estão na cidade”, diz o comunicado.

Apesar disso, o Real Madrid voltou a criticar a postura dos árbitros.

“Fomos alvo de hostilidade e animosidade por parte dos árbitros escalados para esta final. Ainda assim, o Real Madrid acredita que os valores do futebol devem prevalecer”, completou.

Dessa maneira, a final entre Real Madrid e Barcelona acontece neste sábado, às 17h (de Brasília), no Estádio de La Cartuja, em Sevilha.

