Estrela Amadora x Porto: Onde assistir, escalações, arbitragem

Em jogo pela 31ª rodada do Campeonato Português, o Porto visita o Estrela da Amadora, no Estádio José Gomes, em Amadora. Com 62 pontos e ocupando a quarta colocação na tabela, os portistas precisam da vitória para manter as mínimas chances de título e, principalmente, o objetivo de se classificar para a Liga dos Campeões ou Liga Europa. Portugal tem direito a duas vagas na Champions (atualmente com os líderes Sporting e Benfica, ambos com 72 pontos) e uma na Liga Europa, posição hoje ocupada pelo terceiro colocado, Braga, que tem 64 pontos e já jogou na rodada.

O Estrela da Amadora tem 26 pontos e ocupa a 15ª posição, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento. No entanto, caso perca, pode ser ultrapassado pelo Aves (24 pontos) e entrar no Z3.

Onde assistir

O canal Disney+ transmite o jogo a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como chega o Estrela da Amadora

Rodrigo Pinho vem treinando bem, ganhou a posição no ataque e é a principal novidade na equipe que enfrentará o Porto. Em compensação, o técnico Luis Silva não contará com Miguel Lopes e Varela, ambos fora por lesão. Além de Pinho, o ataque terá o ex-Sporting Jovane Cabral. Resta saber se o treinador Luis Silva entrará com Kokas (um terceiro atracante) ou reforça mais a marcação com Alan Ruiz.

Como chega o Porto

O clube vive um momento conturbado e, nos últimos dias, afastou dois jogadores: Djaló e Otávio. O motivo foi uma festa de aniversário promovida por Otávio, que ultrapassou o horário do toque de recolher imposto pelo clube. Outros três atletas — Samu, Namaso e William Gomes — que também participaram da festa, foram advertidos, mas estão entre os relacionados pelo técnico Martín Anselmi.

Contudo, o ataque para este duelo terá o trio Rodrigo Mora, Aghehow e Pepê.

ESTRELA AMADORA X PORTO

31ª RODADA DO CAMPEONATO PORTUGUÊS

Data e horário: 26/4/2025, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio José Gomes, Amadora (POR)

ESTRELA AMADORA: João Costa; Ferro, Dramé, Pantalón e Rúben Lima; Keliano, Cordeiro, Diogo Travassos e Alan Ruiz (Kikas); Jovane Cabral e Rodrigo Pinho. Técnico: Luís Silva

PORTO: Diogo Costa; João Mário, Zé Pedro, Marcano e Francisco Moura; Varela, Eustáquio e Fábio Vieira; Rodrigo Mora, Aghehow e Pepê. Técnico: Martín Anselmi

Árbitro: Davi Silva

Auxiliares: Tiago Costa e Carlos Campos

VAR: Manuel Mota

