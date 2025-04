Após marcar primeiro gol, Iury Castilho destaca força do Mirassol em casa

Iury Castilho marcou o seu primeiro gol na Série A do Brasileirão no empate com o Juventude - (crédito: - Foto: Reprodução/Facebook Mirassol)

O atacante Iury Castilho marcou seu primeiro gol pelo Mirassol na Série A do Campeonato Brasileiro no empate em 2 a 2 com o Juventude, na última rodada. O gol foi o quinto de Iury na temporada, número que o coloca ao lado de Gabriel como artilheiro do time em 2024. Ele também soma uma assistência até aqui. Titular absoluto no setor ofensivo da equipe, Iury celebrou o momento pessoal e valorizou o desempenho coletivo neste início de campeonato.

“Foi muito importante pra mim e também para o time aquele gol contra o Juventude. Já vinha batendo na trave em algumas partidas antes, mas saiu no momento certo. O nosso time tem feito um bom início de competição. Na Série A não tem moleza, toda semana é um adversário forte e o nosso grupo tem mostrado maturidade para competir”, disse o atacante.

Com seis pontos somados em cinco rodadas, o Mirassol ocupa a 11ª colocação na tabela. Invicto como mandante, o time volta a jogar diante da torcida neste domingo (28), às 18h30, contra o Atlético-MG. Iury destacou a importância de manter o bom desempenho em casa.

“Jogar diante do nosso torcedor é sempre especial. Conseguimos um bom resultado na última partida aqui e agora vamos buscar uma sequência positiva como mandante. Sabemos das dificuldades contra o Atlético, mas o pensamento é de vencer e seguir bem posicionados na competição”, completou.

