Série D: Capital visita Porto Velho em reencontro da Copa do Brasil

Em busca da primeira vitória em uma divisão nacional, o Capital reencontra o Porto Velho, neste sábado (26/4), às 17h (de Brasília), no Aluizão, pela segunda rodada da Série D 2025. Estreante na competição, a Coruja visita o mesmo adversário que venceu por 3 x 1, em março, para avançar na segunda fase da Copa do Brasil, mas o desafio da vez será em Rondônia e valendo pontos importantes no grupo A5.

A partida é uma oportunidade de reabilitação para o Capital, que começou com o pé esquerdo no Campeonato Brasileiro. O time candango recebeu o Aparecidense no estádio JK, mas perdeu em casa e ocupa a vice-lanterna do grupo, empatado em saldo e gols marcados com o Goiânia. Ainda assim, o tropeço serviu como combustível para o elenco.

“Apesar do resultado do primeiro jogo, nossa equipe foi muito aguerrida e tentou buscar o placar. Seguimos firmes no nosso propósito, o campeonato está apenas começando. A Série D é muito difícil, mas temos plenas condições técnicas para fazer uma boa partida fora de casa, sempre respeitando o Porto Velho. Vamos buscar esse resultado positivo e compensar os pontos perdidos na estreia”, disse o goleiro Reynaldo.

Do outro lado, o Porto Velho está com motivos para comemorar. Apesar do Capital ser um dos novatos do futebol nacional, fundado em 2005, a Locomotiva do Norte é ainda mais caçula e celebrou na última quarta-feira (23/4) sete anos de história. Para os pentacampeões do Campeonato Rondoniense, o duelo de sábado é uma revanche para colocar a cereja no bolo de parabéns e se recuperar da derrota por 4 x 3 para o Mixto-MT na estreia.

No entanto, o Capital chega com muitas caras novas em relação ao time que foi a campo pela segunda fase da Copa do Brasil. Uma das principais mudanças é o técnico Roberto Fernandes, que assumiu a prancheta de Marcelo Cabo.

Desde o fim do Candangão, a Coruja anunciou a chegada de reforços como o atacante Tobinha, ex-Brasiliense, o meia Matheus Anjos, ex-Primavera e eleito melhor da posição no Paulistão A2, e o goleiro Alexander, emprestado pelo Vasco. O time ainda oficializou nesta semana a contratação de Pedro Romano, zagueiro de destaque do Gama no estadual, para chefiar a defesa.