Final da Copa Rei deve definir futuro de Ancelotti

Nunca uma Copa do Rei foi tão importante para a República pentacampeã mundial. O Brasil acompanhará com lupa a final do segundo torneio mais relevante da Espanha, decidida entre Barcelona e Real Madrid, hoje, às 17h. Motivo: a situação do técnico Carlo Ancelotti. Sonho de consumo do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para a Seleção Brasileira, o italiano de 65 anos está na berlinda. O futuro do treinador recordista de títulos Champions League (5) passa pelo resultado em La Cartuja, em Sevilha.

A CBF está otimista para ter Carlo Ancelotti e faz contagem regressiva para a chegada do italiano. Há, inclusive, conversas avançados a respeito de comissão técnica e estafe. Ancelotti gostaria de desembarcar no Rio de Janeiro acompanhado de dois auxiliares particulares: o filho Davide e o compatriota Franceso Mauri. Especula-se também mudanças significativas no departamento de preparação física. Para facilitar a adaptação e o trato com os jogadores em períodos de treinos e competições, Ancelotti gostaria de contar com um respeitado ex-jogador da Seleção. A mudança poderia impactar o atual gerente técnico, o ex-zagueiro Juan.

Se resistir à pressão do El Clásico decisivo de hoje, Ancelotti pode se sustentar até 11 de maio, quando haverá o reencontro com o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol. Em caso de sobrevida, o técnico pode concluir a temporada contra a Real Sociedade, no dia 25.

A CBF tem até 18 de maio para enviar uma lista larga de convocados para os confrontos diante de Equador e Paraguai, em 5 e 10 de junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Se Ancelotti ficar até o fim da temporada, chegaria em cima da hora para apresentação, escolha dos 23 jogadores e treinos.

Embora trate o negócio como questão de tempo, a CBF tenta dosar expectativas. Em 2023, Ancelotti tinha o acordo costurado com a entidade, mas optou pela renovação de contrato com o Real Madrid até 2026 em meio à intervenção que retirou Ednaldo Rodrigues do poder.

Barcelona e Real Madrid não decidem o título da Copa do Rei desde 2014. Naquela temporada, a companhia merengue soltou o grito de campeão pela 19ª vez ao vencer Neymar, Lionel Messi, Xavi, Iniesta e companhia por

2 x 1, com gols de Ángel Di Maria e Gareth Bale.

Ontem, o Real Madrid emitiu uma nota confirmando a presença no El Clásico em Sevilha. Horas antes, o clube fez um pronunciamento que foi interpretado como ameaça de boicote à decisão. Não houve coletiva de Ancelotti nem de nenhum jogador na véspera da partida, como manda o protocolo. O presidente do Real, Florentino Pérez, não compareceu ao jantar oficial dos dirigentes na sexta-feira.

Enquanto o Real Madrid atravessa crise, o Barcelona tem o ambiente leve. A equipe catalã sonha com a tríplice coroa. Além do troféu da Copa do Rei, pode erguer os canecos da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol. A última vez que o Barça conquistou o título do mata-mata nacional foi em 2021, quando bateu o Athletic Bilbao. A companhia azul-grená é a recordista de taças do torneio, com 31. O Athletic Bilbao é o segundo (24), seguido do Real Madrid (20).

Barcelona e Real Madrid terão desfalques importantes para o embate deste sábado. Os galácticos não poderão contar com o volante Eduardo Camavinga e o zagueiro David Alaba. O francês se recupera de um problema muscular na coxa direita e está fora do restante da temporada. Também com questões musculares, o lateral-esquerdo Ferland Mendy ainda é dúvida. O atacante Kylian Mbappé, por outro lado, indica estar recuperado de entorse no tornozelo sofrida no duelo contra o Arsenal, pela Liga dos Campeões.

Os catalães têm uma ausência confirmada. Vítima de lesões musculares, o lateral-esquerdo Alejandro Baldé não estará em campo. O astro e artilheiro, o polonês Robert Lewandowski é dúvida para a decisão. "Ainda que respeitemos o Real Madrid, sabemos do que somos capazes. Tenho plena convicção do trabalho que estamos realizando no Barcelona", discursou o técnico o alemão Hansi Flick.