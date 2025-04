Crystal Palace x Aston Villa: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo decisivo na Copa da Inglaterra, a FA Cup. Neste sábado (26), Crystal Palace e Aston Villa se enfrentam às 13h15 (de Brasília), em Wembley, em Londres, pela semifinal do torneio mais antigo do mundo. O confronto será disputado em jogo único e quem vencer garante a vaga na final. Em caso de empate no tempo regulamentar e na prorrogação, a definição será nos pênaltis. Quem avançar encara Manchester City ou Nottingham Forest na decisão.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Após polêmica, Real Madrid confirma presença na final da Copa do Rei contra o Barcelona

Como chega o Crystal Palace

O Crystal Palace chega embalado após o empate por 2 a 2 fora de casa contra o Arsenal, no meio da semana, pela Premier League. Além disso, o time também confia no retrospecto recente diante do Aston Villa, com quatro jogos de invencibilidade contra o rival.

Ao mesmo tempo, a boa notícia para o torcedor do Crystal Palace é que o técnico Oliver Glasner não terá desfalques de última hora para o jogo deste sábado e a equipe poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição.

Como chega o Aston Villa

Por outro lado, o Aston Villa faz uma grande temporada sob o comando do técnico Unai Emery e mostrou grandes qualidades apesar da eliminação nas quartas de final da Champions para o PSG.

O time vinha de uma goleada por 5 a 1 sobre o Newcastle, mas sofreu uma derrota nos acréscimos para o Manchester City na última partida. Dessa forma, a equipe busca a vaga na final para coroar a boa temporada com a possibilidade de conquistar um título nacional.

Por fim, o técnico Unai Emery não poderá contar com Chadi Riad e Cheick Doucouré, lesionados.

Crystal Palace x Aston Villa

Semifinal da Copa da Inglaterra (FA Cup)

Data e horário: sábado, 26/04/2025, às 13h15 (de Brasília).

Local: Wembley, em Londres (ING).

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix e Guéhi; Muñoz, Wharton, Hughes e Mitchell; Sarr e Eze; Mateta. Técnico: Oliver Glasner.

Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres e Digne; Kamara e Onana; Rogers, Tielemans e Ramsey; Rashford. Técnico: Unai Emery.

Árbitro: Anthony Taylor (ING).

VAR: Craig Pawson (ING).

Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.