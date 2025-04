Sport x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Leões da Ilha e do Pici se enfrentam neste sábado (25), em Recife, pela 6ª rodada do Brasileirão - (crédito: - Foto: Jogada 10)

Em busca da primeira vitória no Brasileirão, o Sport recebe o Fortaleza, neste sábado (25), às 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 6ª rodada. Porém, o Leão da Ilha terá pela frente o Leão do Pici que tenta se reencontrar sob o comando de Vojvoda e espantar a crise. Portanto, o duelo entre os leões promete ter muita importância para a sequência do ano.

Veja a classificação do Brasileirão!

Na história do confronto, o Sport leva uma leve vantagem sobre o Fortaleza. Ao todo, são 35 jogos, 13 vitórias do time pernambucano e 11 dos cearenses, além de 11 empates. O retrospecto recente, no entanto, é favorável ao Leão do Pici, que não perde para o Leão da Ilha desde 2021. Desde então, foram cinco vitórias e dois empates em sete partidas.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere (sistema de pay-per-view).

Como chega o Sport

Após quatro derrotas seguidas e ainda sem vencer no Brasileirão, o Sport deve ter novidades para enfrentar o Fortaleza. Assim, o técnico Pepa deve contar com Matheus Alexandre, que estava suspenso na rodada passada, além de Dalbert, Igor Cariús e Pablo, recuperados de problemas físicos. Rivera, no entanto, é desfalque.

Como chega o Fortaleza

Com apenas uma vitória nos últimos 12 jogos na temporada, o Fortaleza vive um dos períodos mais turbulentos da passagem de Vojvoda. Um dos maiores problemas do time são os desfalques. David Luiz se envolveu em choque de cabeça na rodada da Libertadores e, portanto, vai cumprir o protocolo de concussão. Além dele, Brítez, Marinho, Pochettino e Moisés, todos por questões físicas, desfalcam a equipe.

Sport x Fortaleza

Campeonato Brasileiro – 6ª rodada

Data e horário: 26/04/2025, às 20h (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Sport: Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Chico; Zé Lucas, Du Queiroz e Sérgio Oliveira; Lucas Lima, Barletta e Paciência. Técnico: Pepa

Fortaleza: João Ricardo; Kuscevic, Tinga e Gustavo Mancha; Pikachu, Rossetto, Pol Fernández, Martínez (Lucas Sasha) e Diogo Barbosa; Moisés e Deyverson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli

VAR: Rodolpho Toski Marques

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook