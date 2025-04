Criciúma cede, nos acréscimos, empate ao Remo

Morelli celebra seu belo gol neste 1 a 1 do seu Criciúma com o Remo, pela Série B - (crédito: Foto: Cleiton Ramos / Criciuma)

Criciúma e Remo fizeram ótimo jogo nesta sexta-feira, 25/4, pela 5ª rodada da Série B do Brasileiro. O jogo, na casa dos catarinenses, contou com bom público (8.322, para renda de R$ 168.730,00). E que vibrou quando Morelli marcou para o seu time no primeiro minuto do segundo tempo. Contudo, nos acréscimos, Reynaldo deixou tudo igual: 1 a 1. O Remo chega, assim, aos nove pontos, na briga direta pelo G4. Porém, o Criciúma, com 5 pontos, está no meio da tabela.

O jogo teve um lance inusitado. Afinal, o atacante Maxwell, do Remo, entrou aos 34 minutos no lugar de Janderson, teve uma estiramento aos 37 e saiu. Como os paraenses já haviam feito as cinco substituições, tiveram que jogar os últimos minutos com dez. E, mesmo com um a menos, os remistas (que tiveram um gol bem anulado) chegaram ao empate.

Primeiro tempo equilibrado

Aos quatro minutos, o Remo acertou a trave do goleiro Kauan após um chute de Janderson, levando perigo logo no início da partida. Depois disso, as duas equipes seguiram buscando o ataque, com o Criciúma um pouco mais ousado, tentando se impor diante da sua torcida. Mas a melhor chance foi do Remo, com Pedro Rocha finalizando por cima do gol.

Criciúma na frente

Veio o segundo tempo, e com ele o gol do Criciúma, logo no primeiro minuto. Morelli, de fora da área e desmarcado, acertou um chute no canto direito de Marcelo Rangel, após passe de Neto Pessoa. O Remo chegou a fazer um gol, corretamente anulado por impedimento de Felipe Vizeu, que mandou a bola para a rede.

Remo arranca empate

O Criciúma teve tudo para ampliar em contra-ataque aos 20, quando Jhonata Robert chutou para grande defesa de Marcelo Rangel, que ainda teve reflexo para, após espalmar, defender o chute de Morelli. Já o Remo teve muito o que lamentar quando, aos 40 minutos, Pedro Rocha chutou para o lateral Marcelo Hermes salvar na linha. Na sobra, Adailton chutou, mas o goleiro Kauan salvou. Contudo, aos 47, de tanto tentar, o Remo empatou. Reynaldo escorou escanteio da esquerda para deixar tudo igual. Assim, o time manteve a invencibilidade e segue grudado na zona de acesso.

Jogos da 5ª rodada da Série B

Quinta-feira (24/4)

Novorizontino 2 x 1 Athletico

Sexta-feira (25/4)

Criciúma 1x1Remo

21h – Vila Nova x Chapecoense

Sábado (26/4)

16h – Coritiba x Operário

20h – Avaí x América-MG

Domingo (27/4)

16h – Athletic x Volta Redonda

17h – Paysandu x CRB

19h – Cuiabá x Ferroviária

Segunda-feira (28/4)

19h30 – Botafogo-SP x Goiás

