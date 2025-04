Coritiba x Operário: onde assisitir, escalações e arbitragem

Um duelo estadual marca a quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na tarde deste sábado (26), o Coritiba recebe o Operário Ferroviário, às 16h, no Couto Pereira.

Os dois clubes chegam de uma sequência negativa no torneio. Após um bom começo, o Coxa não vence há duas partidas, tendo perdido a última partida contra o Remo. Já o Fantasma só venceu na estreia e empatou sem gols, dentro de casa, contra o Paysandu, na última rodada. O Alviverde é 11º colocado, com sete pontos, enquanto o Alvinegro é 15º, quatro pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega o Coritiba

Depois de uma boa partida, só que com o resultado ruim, o Coritiba tenta quebrar essa sequência ruim. O elenco está fechado para se recuperar no torneio. Sem muitos desfalques, Mozart deve repetir o time que começou a partida em Belém. Quem segue fora é o atacante Nicolas Careca, com uma lesão muscular, e o goleiro Pedro Morisco, que ainda se recupera de uma contusão.

Como chega o Operário

Com uma sequência ruim dentro da competição, o Fantasma parte em busca da reabilitação. No retorno ao palco do título de 2015, o treinador Bruno Pivetti deve ter algumas mudanças e possui algumas dúvidas. O volante Jacy, que não atua desde o estadual, retorna de lesão e deve ser titular. Quem pede passagem é o atacante Marcos Paulo e o meia Jhemerson, que ganharam elogios na última partida. Na lateral-direita há uma disputa entre Diogo Mateus e Thales Oleques.

CORITIBA X OPERÁRIO

5ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B

Data e horário: 26/04/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

CORITIBA: Pedro Rangel; Alex Silva, Guilherme Aquino, Bruno Melo e Zeca; Machado, Sebastián Gómez, Wallisson e Josué; Lucas Ronier e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart

OPERÁRIO: Elias; Diogo Mateus (Thales Oleques), Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano; Jacy, Fransérgio (Jhemerson) e Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Vinicius Mingotti e Allano (Marcos Paulo). Técnico: Bruno Pivetti

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF)

