Vila Nova vence Chapecoense e assume a liderança da Série B

Labandeira vibra logo após fazer o gol que decide a vitória do Vila Nova no duelo contra a Chapecoense - (crédito: Foto: Reprodução/ Twitter Vila Nova)

Campeão Goiano, o Vila Nova vai muito bem, obrigado. Afinal, na noite desta sexta-feira, 25/4, atuando em casa diante da Chapecoense, no Estádio OBA, em Goiânia, venceu por 1 a 0. Quem decidiu este jogo pela 5ª rodada da Série B-2025 foi Labandeira, que marcou aos dois minutos do segundo tempo. Com este triunfo, o Tigre Goiano assumiu a liderança provisória da Segundona, agora com 10 pontos. Contudo, pode ser ultrapassado por América, CRB, Avaí e Cuiabá, que ainda jogam na rodada.

A derrota manteve a Chapecoense com seis pontos. Assim, a Chape vai encerrar a rodada no meio da tabela e um pouco mais longe da zona de acesso (G4).

Primeiro tempo igual

Embora o Vila Nova tivesse maior ímpeto ofensivo, pose de bola (61%) e rondasse com perigo o gol de Léo, que inclusive fez uma boa defesa (em finalziações 10 a 6), a Chape foi quem teve as duas chances mais claras do primeiro tempo. Primeiramente em chute de Marcinho que obrigou o goleiro Halls a fazer uma defesa espetacular. Depois, um chute da entrada da área pela direita que o lateral Mailton mandou na trave direita de Halls.

Vila Nova marca no segundo tempo

Porém, foi começar o segundo tempo e no primeiro ataque, aos dois minutos, o Vila saiu na frente. Após um bate-rebate, João Paulo tentou cortar, mas deu um passe sob medida para Labandeira, na cara do goleiro Léo, chutar para abrir o placar. Com a vantagem, o Vila soube administrar o tempo e levou o jogo com controle até o apito do juiz. E vibrando com a sua terceira vitória em casa, em três jogos nesta Série B.

Jogos da 5ª rodada da Série B

Quinta-feira (24/4)

Novorizontino 2 x 1 Athletico

Sexta-feira (25/4)

Criciúma 1×1 Remo

Vila Nova 2×1 Chapecoense

Sábado (26/4)

16h – Coritiba x Operário

20h – Avaí x América-MG

Domingo (27/4)

16h – Athletic x Volta Redonda

17h – Paysandu x CRB

19h – Cuiabá x Ferroviária

Segunda-feira (28/4)

19h30 – Botafogo-SP x Goiás

