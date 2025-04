Palmeiras provoca Corinthians em chamada do Super Mundial de Clubes

Palmeiras respondeu a provocação citando a ausência do Corinthians no Super Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Divulgação/Palmeiras)

Palmeiras e Corinthians trocaram divertidas farpas nas redes sociais nesta sexta-feira (25). Depois do Timão provocar o rival, com um fax anunciando o seu título Mundial de 2000, o Alviverde respondeu com a ausência alvinegra no Super Mundial de Clubes, que acontece em junho deste ano.

O Corinthians iniciou as provocações. Em uma campanha do novo uniforme, que fará referência ao título Mundial de 2000, o Timão colocou um fax. Nele, está a taça do título e o clube disse que o primeiro título mundial de um brasileiro não chegou assim.

O clube fez alusão ao Palmeiras, que se declara campeão mundial pelo título da Copa de Rio de 1951, reconhecido pela Fifa em 2007, através de um fax. Como a entidade passou a organizar a competição a partir de 2005, o Alvinegro considera que seu título em 2000 é o primeiro do Brasil neste nível.

A resposta alviverde não demorou. O Palmeiras aproveitou uma campanha de pacote de viagens para o Mundial deste ano para provocar o rival. Na imagem, aparece uma impressora, com o formato da Neo Química Arena, que imprimi um convite da Fifa para o torneio.

Esse torneio não é de verão, o #MaiorCampeãoDoBrasil está com ???????????????????????? ???????????????????????????????? para o Mundial de Clubes da FIFA ???? ? Garanta o seu pacote para ver o Verdão nos EUA pela Palmeiras Viagens ??https://t.co/bcPFN8WHRY ????#OPoderDoAvanti #PalmeirasViagens… pic.twitter.com/Vwq55BjbFU — Avanti Palmeiras (@avantipalmeiras) April 25, 2025

Na parte de cima, está escrito “não chegou”, já que o Corinthians está fora do torneio. Embaixo, o clube a frase “acesso liberado”, em alusão a um vídeo jornalista Fábio Sormani sobre o retrospecto alvinegro em competições continentais.

