Por mais ???Vardy???s??? no futebol; 13 anos depois, atacante se despede do Leicester

O Leicester City anunciou oficialmente a saída de Jamie Vardy, chamando-o de “o maior jogador da nossa história”. O contrato do atacante, que termina em junho, não será renovado, encerrando assim uma era marcante no clube.

Aos 38 anos, Vardy defendeu o Leicester por 13 temporadas, conquistando o coração da torcida e se tornando um verdadeiro ídolo. Ele teve papel decisivo na lendária campanha do título da Premier League em 2015/2016. Com 198 gols em 498 partidas, Vardy se despede como o terceiro maior goleador da história do clube.

A identificação de atletas e clubes, como Jamie Vardy e Leicester, são cada vez mais raras no futebol. No século passado, era frequente ver o jogador atuando pelo mesmo clube por anos. Como Pelé e Pepe, no Santos, Ademir da Guia, no Palmeiras, entre outros.

“Essa conexão entre torcida e jogador é algo raro. Quando isso ocorre, é sempre marcante a despedida. Por isso, cabe ao clube aproveitar o momento da melhor maneira possível, investindo em ações que fomentem ainda mais o sentimento dos fãs, não somente agora. Mas também para os próximos anos, afinal, é um capítulo que ficará marcado eternamente na memória dos torcedores”, ressalta Bruno Brum, CMO da End to End, agência que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo.

Exemplos pelo mundo

No futebol mundial, exemplos mais recentes do que os citados acima. Como Steven Gerrard, no Liverpool, Frank Lampard, no Chelsea, Ferdinand, no Manchester United, e outros tantos. Atualmente, o goleiro Igor Akinfeev é o recordista, desde 2003 atuando com as cores do CSKA, da Rússia.

“Histórias como essa são cada vez mais raras, mas extremamente valiosas e devem ser trabalhadas por várias partes, e assim, achar o melhor momento para a conexão. Essa identificação profunda entre atleta e clube cria uma conexão emocional com os torcedores que vai além das quatro linhas — ela fortalece a marca, aumenta o engajamento e gera oportunidades comerciais únicas. Para patrocinadores, é o cenário ideal, pois associar sua imagem a uma trajetória autêntica e inspiradora tem um peso imensurável”, analisa Renê Salviano, especialista em marketing esportivo e CEO da Agência Heatmap.

