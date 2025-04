Liverpool x Tottenham: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo, 27/4, o Liverpool pode sagrar-se campeão inglês da temporada 2024/25. Líder com 75 pontos, contra 64 do Arsenal, que já jogou na rodada, os Reds recebem o irregular Tottenham, em Anfield. E como após esta rodada restarão apenas mais 12 pontos em jogo, um triunfo levará o time a abrir 14 pontos de frente. Com isso, o título, que todos sabiam ser uma questão de tempo, será ratificado. O jogo vale pela 34ª rodada e começa às 12h30 (de Brasília).

Caso confirme a vitória sobre os Spurs (apenas o 16º, com 37 pontos), o Liverpool chegará ao seu 20º título inglês. Assim, se iguala ao Manchester United como o maior vencedor da competição. Além disso, encerra oficialmente a dinastia do Manchester City, atual tetracampeão. Os Citizens na temporada, luta apenas para terminar no G5 e se garantir na próxima Champions.

Onde assistir

A ESPN transmite a partir das 12h30 (de Brasília).

Como chega o Liverpool

Tirando Joe Gomez, lesionado há tempos, o Liverpool está com sua força máxima para a partida que pode ser a do título. Arne Slot provavelmente vai manter o lateral Trent Alexander-Arnold, que, embora esteja de saída do clube (tudo indica que irá para o Real Madrid), foi excepcional contra o Leicester na semana passada. A fera certamente quer, nestas últimas rodadas, se despedir por cima do clube que defende desde a base e pelo qual torce. Salah, que não marca há quatro jogos — inédito nesta temporada —, segue como o grande artífice do ataque.

Como chega o Tottenham

Nos Spurs, se a coisa está ruim com o time – duas posições à frente da zona de rebaixamento (mas sem risco de cair) – ela ainda pode piorar. Afinal, seu astro maior, o sul-coreano Son, não se recuperou de lesão. Assim, é desfalque certo. A dúvida é se o treinador vai manter Richarlison (que fez o gol do time na derrota em casa para o Nottingham na rodada passada) ou se começa com o brasileiro no banco.

LIVERPOOL X TOTTENHAM

34ª Rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 27/4/2025, às 12h30 (de Brasília)

Local: Anfield, Liverpool (ING)

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk e Robertson; Mac Allister e Gravenberch; Salah, Szoboszlai e Luís Diaz; Jota. Técnico: Arne Slot

TOTTENHAM: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Vem e Udogie; Bergvall, Bentancur e Maddison; Kulusevski, Solanke e Johnson. Técnico: Ange Postecoglou

Árbitro: Tom Bramall

Auxiliares: Simon Bennett and Dan Robathan

VAR: Craig Pawson

