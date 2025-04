Dono da posição mais ingrata do futebol, vulnerável o tempo todo, o goleiro tem um dia todo seu para ser reverenciado: 26 de abril. É assim desde 1976, após uma iniciativa dos professores Raul Carlesso e Reginaldo Pontes Bielinski. Com isso, o Jogada10 dá sequência a uma série de matérias sobre o “Dia do Goleiro”.

Carlesso foi um dos pioneiros no trabalho especializado para a posição no Brasil. Além disso, ele foi o primeiro preparador de goleiros a fazer parte da comissão técnica da Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo (1974).

Após o sucesso da iniciativa, ele criou, em 1975, o Dia do Goleiro, celebrado em 14 de abril daquele ano. No entanto, em 1976, Carlesso quis homenagear Manga, que, à época, era campeão brasileiro pelo Internacional, e mudou a data para dia 26 do mesmo mês, dia do aniversário do ídolo do Botafogo.

E o dia 14 de abril para a Fifa?

Mas o curioso é que a FIFA não tem uma data oficial para o “Dia do Goleiro”. Contudo, embora não imponha uma obrigatoriedade, a entidade reconhece, desde a década passada, o Goalkeeper Day em 14 de abril — uma homenagem ao goleiro colombiano Miguel Calero, nascido nessa data em 1971 e falecido em 2013.

Por isso, muitos países passaram a adotar esse dia como a data oficial para celebrar a posição de goleiro. No entanto, há diversas entidades que consideram o 11 de novembro (11/11) como o “Dia do Goleiro”, em alusão ao número 1, característico da posição.

No Brasil, porém, a data que acabou sendo adotada popularmente foi 26 de abril, que acabou “pegando” entre clubes, torcedores e entidades esportivas.

Manga

O pernambucano Haílton Corrêa de Arruda, ou Manga para o mundo, nasceu em 26 de abril de 1937, em Recife. Ele integra uma galeria de grandes goleiros brasileiros que ganharam fama internacional ao longo de décadas, como Joel, Germano, Batatais, Barbosa, Castilho, Gylmar, Félix, Leão, Waldir Peres, Carlos, Taffarel, Marcos, Dida, Júlio César, Rogério Ceni, Alisson e Ederson, entre tantos outros. Manga morreu aos 87 anos no Hospital Rio Barra, Zona Oeste do Rio de Janeiro neste 8/4/2025. Lutava contra um câncer de próstata.

Manga virou referência

A principal característica de Manga, durante todo o tempo que atuou no futebol, foi a recusa em usar luvas. Por conta disso, o ex-goleiro ficou com graves lesões nas mãos e nos dedos, mas exibia orgulhosamente as cicatrizes e os ferimentos.

Manga defendeu o Botafogo de 1959 a 1968, e foi quatro vezes campeão carioca (1961, 1962, 1967 e 1968). Ele também foi titular da Seleção Brasileira na copa do mundo de 1966. O ex-goleiro começou a carreira no Sport e teve grandes passagens pelo Nacional, do uruguai, pelo Barcelona de Guayaquil, pelo Internacional e pelo Grêmio.