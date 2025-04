Flamengo x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Em clássico nacional, Flamengo e Corinthians entram em campo, neste domingo (27), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro tem bom início de Série A, abrindo a rodada como vice-líder, com 11 pontos, está atrás só do Palmeiras, que tem 13. Já o Timão acumula duas derrotas e duas vitórias nas últimas quatro partidas da competição. Com sete pontos, o clube está no sétimo lugar e busca a terceira vitória consecutiva ainda sem um treinador.

O confronto opõe duas equipes com muita qualidade no setor ofensivo que prometem um duelo agitado no Maracanã. A equipe do Flamengo não balançou as redes nas duas últimas partidas, mas criou mais de dez finalizações em ambas. Já o Corinthians balançou as redes em três dos cinco jogos recentes, mas tem um ponto de atenção do setor defensivo.

Nos últimos dez jogos entre as equipes, foram quatro vitórias para o Flamengo, quatro empates e dois triunfos do Timão. Em 2024, foram quatro partidas: duas pelo Brasileirão e duas pela Copa do Brasil. No segundo torneio, o Rubro-Negro eliminou a equipe paulista na semifinal, e conquistou o troféu ao bater o Atlético-MG na decisão.

Onde assistir

A partida entre Flamengo e Corinthians, pela sexta rodada do Brasileirão, terá transmissão da Globo e do Premiere.

Como chega o Flamengo

Depois de empate com a LDU na altitude pela Libertadores, o Flamengo busca manter o bom rendimento no Campeonato Brasileiro. Para isso, o Rubro-Negro conta com o apoio do torcedor, que promete chegar em peso no Maracanã para acompanhar o duelo deste domingo.

Com relação ao time, o técnico Filipe Luís conta com os retornos de De La Cruz e Allan. Ambos, afinal, ficaram foram do jogo contra a LDU na altitude de Quito. Por outro lado, Alex Sandro e Gonzalo Plata podem retornar à equipe. O lateral-esquerdo se recupera de um edema muscular na região posterior da coxa esquerda, enquanto o equatoriano teve um leve edema ósseo no joelho direito. Por fim, o atacante Pedro tem chance remotas de começar como titular, mas a comissão técnica adota cautela sobre o jogador.

Como chega o Corinthians

Por outro lado, o Corinthians ainda não terá o técnico Dorival Júnior à beira do campo. O treinador, que chegou nos últimos dias em São Paulo para iniciar seu trabalho no Parque São Jorge, só deve estar disponível no próximo duelo da equipe. Assim, Orlando Ribeiro segue à frente da equipe.

Com relação à escalação, o Timão terá retornos importantes. Afinal, José Martínez e Matheuzinho, que cumpriram suspensão contra o Sport, voltam ao time. Além disso, o goleiro Hugo Souza, que retornou contra o Racing-URU, será mantido no time titular. Igor Coronado, que também deixou o DM, ficará no banco de reservas. Por fim, a dúvida é se o interino vai manter os três atacantes no time ou sacar Romero e apostar em mais um meio de campo.

FLAMENGO x CORINTHIANS

6ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data-Hora: 27/4/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: Globo e Premiere

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson; Juninho (Michael) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres (André Ramalho), Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, André Carrillo e Breno Bidon; Romero (José Martínez), Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Orlando Ribeiro.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodrigo D. Alonso Ferreira (SC)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.