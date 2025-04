Cruzeiro x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e Vasco jogam no domingo (27), pela sexta rodada do Brasileirão - (crédito: Arte: Jogada10)

Após rodada internacional no meio de semana, o Brasileirão está de volta! E, neste domingo (27), então, é a vez de dois rivais históricos se enfrentarem pela sexta rodada. Cruzeiro e Vasco duelam a partir das 18h30 (de Brasília), no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), em jogo que pode definir negativamente a vida de um dos técnicos envolvidos no clássico regional.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Record pela TV Aberta, Premiere no sistema de Pay-per-view e Cazé TV pelo YouTube.

Como chega o Cruzeiro

Mal das pernas na temporada, o Cruzeiro chega para este jogo em crise. Praticamente eliminado na Sul-Americana após três derrotas nas três primeiras rodadas, a Raposa vem de apenas uma vitória nos últimos sete compromissos no ano.

Para piorar, o pressionado técnico Leonardo Jardim chega com desfalques. Fabrício Bruno está suspenso por três amarelos, enquanto João Marcelo, Matheus Henrique e Japa se recuperam de lesão. Há, no entanto, retornos. Matheus Pereira, Fagner e Bolasie se juntaram à delegação na última sexta-feira (25) e constarão, dessa forma, entre os relacionados. O camisa 10 foi um dos que não jogou na derrota por 2 a 1 para o Palestino (CHL), na terceira rodada da Sul-Americana, na última quinta (24).

Apesar da má fase, o Cruzeiro ainda chega na frente do Vasco na tabela do Brasileirão. Afinal, ocupa a sexta posição, com sete pontos. É a mesma pontuação do rival carioca, mas com melhor saldo de gols (0 a -1).

Como chega o Vasco

Após tropeço em pleno São Januário diante o Lanús (ARG), pela Copa Sul-Americana (0 a 0), a corda voltou a ficar ao redor do pescoço do técnico Fábio Carille. Para dificultar ainda mais sua vida, este é apenas o primeiro de seis jogos seguidos longe do Rio de Janeiro para o Vasco.

Mesmo com a pesada sequência de compromissos – este será o nono em 27 dias, aliás -, o Cruz-Maltino deve repetir a mesma escalação utilizada nos últimos dois jogos. Carille ainda conta com os desfalques de Mauricio Lemos (fratura na costela), Tchê Tchê (problemas familiares) e Payet (lesão no joelho direito).

CRUZEIRO x VASCO

Brasileirão – 6ª rodada

Local: Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG)

Data e horário: domingo, 27/04/2025, às 18h30 (de Brasília)

CRUZEIRO: Cássio; Jonathan Jesus, Villalba, Gamarra e Kaiki; Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Onde assistir: Record, Premiere e Cazé TV

