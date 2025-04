Palmeiras x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Na liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras quer manter o ótimo momento na temporada. No começo da noite deste domingo (27), às 18h30, o Verdão encara o Bahia, no Allianz Parque, pela sexta rodada do Brasileirão.

O Verdão chega embalado com sete vitórias seguidas, a primeira colocação no campeonato, com 13 pontos, além de 100% de aproveitamento na Libertadores. Por outro lado, o Tricolor é apenas o 13º colocado na tabela, com seis pontos, mas também lidera seu grupo na competição continental.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo canal Premiere, em sistema pay-per-view.

Como chega o Palmeiras

Em grande momento na temporada, o Verdão chega com uma possibilidade de poupar o elenco. No meio da semana, o Palmeiras volta a Fortaleza para enfrentar o Ceará, pela Copa do Brasil. Há uma expectativa para que Paulinho comece a partida e faça seu primeiro jogo como titular.

Como chega o Bahia

Depois de um grande triunfo na Libertadores, contra o Atlético Nacional, o Bahia tenta manter o embalo no Campeonato Brasileiro. Depois de vencer a primeira no torneio contra o Ceará, o Tricolor quer emplacar de vez na competição. Assim como Abel, Rogério Ceni pode optar por poupar algumas peças.

PALMEIRAS x BAHIA

Campeonato Brasileiro – 6ª rodada

Data e horário: 27/04/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez (Vanderlan); Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Richard Ríos) e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres e Paulinho (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Iago; Acevezo (Jean Lucas), Erick (Caio Alexandre), Rodrigo Nestor (Everton Ribeiro), Cauly e Ademir; Lucho Rodríguez (Willian José). Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO)

VAR: Wagner Reway (ES)

