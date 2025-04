Vitória x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitagem

O Vitória recebe o Grêmio neste domingo (27), às 18h30 (de Brasília), no Barradão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente times que estão posicionados na parte de baixo da tabela. Afinal, o Rubro-Negro ocupa a 16ª posição, com cinco pontos, enquanto o Tricolor é o vice-lanterna, com quatro. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Vitória

Após três jogos sem vencer no torneio, o Leão da Barra se recuperou ao derrotar o Fortaleza por 2 a 1 e, no jogo seguinte, buscou um importante empate com o Fluminense no Rio de Janeiro. Pela Sul-Americana, perdeu para o Cerro Largo por 1 a 0 em casa na última quarta-feira (23).

Para o próximo confronto, também no Barradão, o técnico Thiago Carpini deve utilizar novamente Pepê, que retornou e entrou no segundo tempo contra o time uruguaio após tratar dores no quadril. Por outro lado, apesar da evolução no tratamento de sua lesão na coxa direita, Renato Kayzer ainda não deve retornar contra o Grêmio. Além disso, também no departamento médico, Carlinhos, Wellington Rato e Willian Oliveira seguem como desfalques.

Como chega o Grêmio

Em momento difícil no Brasileirão, o Grêmio venceu apenas uma partida até aqui, na estreia contra o Atlético-MG. Depois, engatou três derrotas consecutivas – para Ceará, Flamengo e Mirassol – e, na última rodada, empatou em 1 a 1 no clássico contra o Inter. Com a campanha ruim, o Tricolor Gaúcho está na vice-lanterna da tabela, com apenas quatro pontos. O clube, inclusive, trocou o comando do time. Mano Menezes retornou ao clube e estreou no empate em 2 a 2 com o Godoy Cruz pela Sul-Americana na última quinta-feira (24).

Agora, o técnico também encara o torneio nacional com a missão de tirar o Imortal do Z4. Para a partida, porém, já conta com um desfalque: o goleiro reserva Gabriel Grando, que foi expulso ao discutir com o árbitro no Gre-Nal. Wagner Leonardo, porém, deve retornar após se recuperar de lesão no quadril e, assim, Kannemann poderá ser poupado. Por fim, Gustavo Martins deve ser desfalque, já que o clube confirmou lesão do zagueiro no joelho direito.

VITÓRIA X GRÊMIO

Série A do Brasileirão – 6ª rodada

Data e horário: 27/04/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Barradão, Salvador (BA)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Claudinho (Raúl Cáceres), Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller, Baralhas (Pepê) e Matheuzinho; Erick, Gustavo Mosquito e Janderson. Técnico: Thiago Carpini

GRÊMIO:Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo, Marlon; Dodi, Villasanti, Edenilson, Monsalve, Cristian Olivera e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rafael Traci (SC)

