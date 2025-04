Santos x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois da derrota no clássico, o Santos vai em busca de reação no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (27), às 20h30, o Peixe recebe o Bragantino, na Vila Belmiro, em confronto válido pela sexta rodada da competição.

O duelo marca o encontro de dois clubes que estão em cenários opostos na tabela. O Peixe ocupa apenas a 18ª colocação, com quatro pontos, e vem de derrota no clássico contra o São Paulo. Já o Massa Bruta está na quarta colocação, com dez pontos, e chega embalado de três vitórias consecutivas.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo canal SporTV, na TV fechada, e Premiere, no sistema pay-per-view.

Como chega o Santos

No terceiro jogo sob o comando de César Sampaio, o Peixe chega ao duelo com um possível time vazado por Neymar. O astro publicou uma possível escalação em seu Instagram, a mesma que o técnico interino trabalhou durante a semana. As mudanças estão com a entrada de Luisão na lateral-direita e o retorno de Pituca no meio de campo.

Como chega o Bragantino

Tentando subir ainda mais na tabela, o Massa Bruta chega com alguns desfalques para o duelo na Baixada Santista. Lucão sofreu uma torção e fica de fora do gol do Bragantino. Já no ataque, Henry Mosquera sentiu um desconforto muscular, chegou a ser poupado dos treinamentos e é dúvida. Além desses, Fernando Seabra não poderá contar com Nathan Mendes e Fernando.

SANTOS X BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro – 6ª rodada

Data e horário: 27/04/2025, às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; Luisão, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: César Sampaio

BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Rodríguez e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Gabriel e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Mosquera (Vinicinho) e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra

Árbitro: Raphael Klaus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

