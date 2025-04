Mirassol x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, Mirassol e Atlético-MG duelam neste sábado (26/4), às 18h30 (de Brasília), no Campos Maia, em São Paulo. Com apenas uma vitória no torneio, o Galo abre a zona de rebaixamento na 17ª posição, com quatro pontos. Também com apenas um triunfo, mas com um ponto a mais, o Leão Caipira aparece na 11ª colocação. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, com a sua transmissão começando às 17h (de Brasília) sob o comando e a narração de Ricardo Froede.

Ricardo Froede comanda a Jornada Esportiva da Voz do Esporte. Mas a cobertura ainda conta com as reportagens de Lucas Bueno e os comentários de Thiago Hugolini. Não deixe de clicar na arte acima, a partir das 17h (de Brasília) para acompanhar Mirassol x Atlético Mineiro.

