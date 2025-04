Ceará x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

O São Paulo encara o Ceará neste sábado (26/4), às 18h30 (de Brasilia), na Arena Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Luis Zubeldía está na 10° colocação da tabela, com sete pontos e tenta engatar sua segunda vitória seguida na competição, mas jogará com vários reservas. Já o Vozão é o sétimo colocado, com o mesmo número de pontos, mas com um saldo de gols melhor. Contudo, vai em busca da recuperação após perder para o Bahia em seu último compromisso. A Voz do Esporte transmite este duelo e a sua cobertura começa às 17h (de Brasília) sob o comando de Diego Mazur.

Além da narração de Diego Mazur, a cobertura da Voz do Esporte também conta com as reportagens de Christopher Henrique e os comentários de João Miguel Lotufo. Não deixe de clicar na arte acima, a partir das 17h (de Brasília) e acompanhe esta partida.

