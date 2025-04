Bayern vence, mas ainda não garante o título do Alemão

Olise (encoberto) chuta para fazer o segundo gol do Bayern diante do Mainz - (crédito: Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)

Apesar de vencer o Mainz por 3 a 0 neste sábado, 26/4, o Bayern ainda não comemorou por antecipação o título do Alemão. Afinal, o Leverkusen venceu o seu jogo 2 a 0 no Augsburg). Com isso, segue oito pontos atrás dos bávaros (75 a 67). Assim, como ainda restam três rodadas para o fim da competição, o bicampeonato ainda é possível para o Leverkusen. Mas a verdade é todos consideram que é apenas questão de tempo para o Bayern retomar a hegemonia da Bundesliga.

Os gols foram de Sané e Olise, no primeiro tempo, e de Dier na etapa final. Harry Kane, artilheiro do Alemão com 24 gols, passou em branco. Também levou o seu quinto amarelo. Assim, está fora do jogo da próxima rodada, diante do RB Leipzig. Com isso, terá de acompanhar das tribunas a possibilidade de conquistar o primeiro título da sua carreira. Com a derrota, o Mainz tem 47 pontos. Perdeu a chance de entrar na zona da Champions.

Thomas Müller, que entrou na reta final da partida, completou seu jogo 500 na Bundesliga. O jogador, que defendeu o Bayern durante toda a sua carreira, está se despedindo dos Bávaros após o fim desta temporada. Aos 35 anos, ele soma 745 partidas pelo clube e 248 gols (além de 131 jogos e 45 gols pela Alemanha).

Bayern abre frente no primeiro tempo

Apesar de levar um susto no início da partida — Burkhardt fez grande jogada na área e bateu por cima — o Bayern foi bem mais perigoso no primeiro tempo. Buscando o ataque por todos os setores, chegou ao gol aos 27, quando Gnabry e Laimer fizeram boa jogada que terminou com Sané recebendo na área, limpando a marcação e chutando com força para vazar o goleiro Zentner. Pouco depois, aos 40, Sané recebeu na área pela direita e chutou cruzado, ampliando o placar.

Mainz pressiona, mas não marca

No segundo tempo, o Mainz buscou mais o jogo e, antes dos 15 minutos, teve duas grandes chances que pararam em excelentes defesas do goleiro Urbig — primeiramente em chute de Amiti, depois em bomba do lateral-direito Danny da Costa na entrada da área. Mas o Bayern também chegava com perigo. Sané, duas vezes, quase ampliou (em uma delas, mandou na trave).

Jogos da 31ªrodada do Alemão

Sexta-feira (25/4)

Sturtgart 0x1 Heidenheim

Sábado (26/4)

Bayern 3×0 Mainz05

Bayer Leverkusen 2×0 Augsburg

Holstein Kiel x Borussia M’Gladbach

Hofenheim x Borussia Dortmund

Wolfsburg x Freiburg

Eintracht x RB Leipzig – 13h30

Domingo(27/4)

Bochum x Union Berlin – 10h30

Werder Bremen x St. Pauli – 12h30

