Léo Jardim tira Dudu de jogo do Cruzeiro contra o Vasco

O treinador do Cruzeiro, Leonardo Jardim, cortou o meio-campista Dudu do jogo contra o Vasco, que será neste domingo (27/4), em Uberlândia (MG). A partida no Parque do Sabiá vai valer pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Oficialmente, o clube só diz que ele está fora do embate por uma opção técnica para a armação da equipe. Mas o portal Central da Toca divulgou que o corte é uma resposta à reclamação de Dudu após a derrota do Cruzeiro para o Palestino, na quinta-feira (24/4), pela Sul-Americana. Ele perdeu a titularidade e fez uma queixa que teve repercussão:

“Não me sinto bem (em ser reserva). É ruim quando a gente é titular a vida toda e começa a reservar. Não sei por que o treinador optou por me tirar do time”, disse.

Por enquanto, o corte do atleta goiano de 33 anos só vale para a partida contra o Vasco. Entretanto, a situação do jogador, que chegou em janeiro deste ano à Raposa – oriundo do Palmeiras – ainda ficará sob avaliação.

Cria do Cruzeiro, Dudu passou pelo Dinamo de Kiev e pelo Grêmio antes de ser vendido pelo clube da Ucrânia para o Palmeiras. Mas sua passagem pelo Verdão teve rusgas com a presidente Leila Pereira. Em janeiro deste ano ele chegou ao Cruzeiro com grande expectativa. Mas agora volta a provocar polêmica com uma declaração.

O jogo entre a Raposa e o Cruzmaltino começa às 18h30 deste domingo. O time mineiro entra em campo em sexto lugar na tabela, enquanto o carioca está na oitava posição.

