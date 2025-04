Sport x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

O Sport recebe o Fortaleza, neste sábado (26/5), às 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 6ª rodada do Brasileirão. Porém, o Leão da Ilha terá pela frente um Leão do Pici que tenta se reencontrar sob o comando de Vojvoda e espantar a crise. A Voz do Esporte transmite este jogo, que terá o comando do pré-jogo e a narração de Aldo Luiz.

A cobertura da Voz do Esporte para este Sport x Fortaleza ainda conta com os comentários de Pedro Fut e as reportagens de Raphael Almeida. Clique na arte acima a partir das 18h30 (de Brasília) para não perder nada deste clássico nordestino.

